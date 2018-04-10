В регионе продолжится ремонт дорог и будут решаться вопросы городских пробок. Об этом в своем послании во вторник, 10 апреля, заявил глава региона Дмитрий Азаров.

По его словам, в текущем году в Самаре будет отремонтировано 45 дорог, в Тольятти - семь, в Сызрани - 14 магистралей. Не менее серьезные задачи по всем муниципалитетам стоят вплоть до 2020 года.

"Эти работы должны быть синхронизированы с перекладкой сетей, - акцентировал внимание Дмитрий Азаров. - Если сегодня делаем дорогу, а завтра ее копаем - за такие провалы в планировании кто-то должен отвечать. У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество".

Глава региона привел в пример Московское шоссе в Самаре, на реконструкцию которого были затрачены миллиарды рублей, однако коммуникации не были переложены.

"Под новым, дорогостоящим объектом, по сути, заложена мина замедленного действия. И мы уже пожинаем плоды такого бесхозяйственного подхода. Такие ошибки - хуже преступления. Нам еще дорого обойдутся такие безответственные решения", - сказал Дмитрий Азаров.

Он поставил задачу региональным минэнерго и минтрансу - ужесточить контроль за планированием ремонтов и модернизацией сетей, а также синхронизировать их во всех муниципальных образованиях.

Одна из задач на ближайшие годы - решить проблему городских пробок, подчеркнул в своем обращении Дмитрий Азаров.

"Мы должны от слов к делу перейти при строительстве магистрали Центральной, параллельно проектировать магистраль Южную в Самаре, - обратил внимание Дмитрий Азаров. - В Тольятти, где жители высказались против дороги через лес, мы должны предложить альтернативные варианты снижения остроты транспортной проблемы. Где-то расширить дорогу, ввести одностороннее или реверсивное движение... Это позволит увеличить пропускную способность дорог от 10 до 35%", - сказал Дмитрий Азаров.