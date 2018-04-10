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Общество

В дни религиозных праздников и в День Победы в Самаре ограничат движение транспорта

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для перевозок населения к городским кладбищам в дни религиозных праздников 15 апреля, 17 апреля, 26 мая, а также в День Победы 9 мая с 07:00 до 16:00 временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщают в администрации города.

Исключение сделают для городского пассажирского транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.
Движение ограничат на следующих участках дорог:

  • по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской;
  • по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;
  • по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;
  • по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

В администрации города также сообщают, что по указанным датам общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме, а пассажирские перевозки к городским кладбищам осуществляются по специальным маршрутам:

  • 14к - Поселок Управленческий - кладбище "Лесное"
  • 27к - Площадь им. Кирова - кладбище "Зубчаниновское";
  • 36д - Хлебная площадь - кладбище "Рубежное";
  • 36ю - Кладбище "Рубежное" - кладбище "Южное";
  • 63э - Автостанция "Аврора" - кладбище "Рубежное";
  • 67к - Поселок Мехзавод - кладбище "Лесное";
  • 77д - Хлебная площадь - кладбище "Южное";
  • 129э - Автостанция Аврора - кладбище "Южное".

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