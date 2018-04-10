В дни религиозных праздников и в День Победы в Самаре ограничат движение транспорта

Для перевозок населения к городским кладбищам в дни религиозных праздников 15 апреля, 17 апреля, 26 мая, а также в День Победы 9 мая с 07:00 до 16:00 временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщают в администрации города.
Исключение сделают для городского пассажирского транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.
Движение ограничат на следующих участках дорог:
- по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской;
- по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;
- по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;
- по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
В администрации города также сообщают, что по указанным датам общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме, а пассажирские перевозки к городским кладбищам осуществляются по специальным маршрутам:
- 14к - Поселок Управленческий - кладбище "Лесное"
- 27к - Площадь им. Кирова - кладбище "Зубчаниновское";
- 36д - Хлебная площадь - кладбище "Рубежное";
- 36ю - Кладбище "Рубежное" - кладбище "Южное";
- 63э - Автостанция "Аврора" - кладбище "Рубежное";
- 67к - Поселок Мехзавод - кладбище "Лесное";
- 77д - Хлебная площадь - кладбище "Южное";
- 129э - Автостанция Аврора - кладбище "Южное".
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