В дни религиозных праздников и в День Победы в Самаре ограничат движение транспорта

Для перевозок населения к городским кладбищам в дни религиозных праздников 15 апреля, 17 апреля, 26 мая, а также в День Победы 9 мая с 07:00 до 16:00 временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщают в администрации города.

Исключение сделают для городского пассажирского транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.

Движение ограничат на следующих участках дорог: по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской;

по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;

по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда. В администрации города также сообщают, что по указанным датам общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме, а пассажирские перевозки к городским кладбищам осуществляются по специальным маршрутам: 14к - Поселок Управленческий - кладбище "Лесное"

27к - Площадь им. Кирова - кладбище "Зубчаниновское";

36д - Хлебная площадь - кладбище "Рубежное";

36ю - Кладбище "Рубежное" - кладбище "Южное";

63э - Автостанция "Аврора" - кладбище "Рубежное";

67к - Поселок Мехзавод - кладбище "Лесное";

77д - Хлебная площадь - кладбище "Южное";

129э - Автостанция Аврора - кладбище "Южное".