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ЖКХ и благоустройство Общество

Грунт с площадки под транспорт к ЧМ вывезут за неделю

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы по объекту "Подготовка и содержание площадки для организации специализированного автотранспортного парка. Вывоз грунта".

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, площадка находится в Кировском районе Самары. Она необходима для размещения специализированного транспорта оргкомитета ЧМ-2018.

Начальная максимальная цена аукциона - 2,4 млн рублей.

Подрядчика должны определить 20 апреля. Согласно аукционной документации, компания - победитель торгов должна завершить все работы в течение недели после заключения контракта, но не позднее 31 мая.

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