Грунт с площадки под транспорт к ЧМ вывезут за неделю

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы по объекту "Подготовка и содержание площадки для организации специализированного автотранспортного парка. Вывоз грунта".

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, площадка находится в Кировском районе Самары. Она необходима для размещения специализированного транспорта оргкомитета ЧМ-2018.

Начальная максимальная цена аукциона - 2,4 млн рублей.

Подрядчика должны определить 20 апреля. Согласно аукционной документации, компания - победитель торгов должна завершить все работы в течение недели после заключения контракта, но не позднее 31 мая.