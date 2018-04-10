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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Нам нужно вернуть людям чувство самоуважения"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров 10 апреля во время обращения с посланием к депутатам губернской думы и жителям региона отметил, что в последние годы имело место искусственное занижение самооценки жителей губернии. И это, по его мнению, привело к оттоку самой перспективной и талантливой молодежи из региона.

Дмитрий Азаров: "Нам нужно вернуть людям чувство самоуважения" Дмитрий Азаров: "Нам нужно вернуть людям чувство самоуважения"
Фото: Игорь Казановский

"Нам постоянно приводили кого-то в пример. Не будет преувеличением сказать, что вторичность, провинциальность мышления мешает развитию, снижает планку амбиций всего сообщества", - заявил Дмитрий Азаров, и эти его слова были поддержаны шквалом аплодисментов.

Глава региона в продолжение подчеркнул, что людям необходимо вернуть чувство самоуважения, "столичности" восприятия, присущей всем жителям губернии. "И тогда многие проблемы, кажущиеся сегодня неразрешимыми, перестанут быть таковыми", - убежден он.

Также он подчеркнул, обращаясь к представителям власти, что новое поколение не приемлет нравоучений, идущих от власти. "Нам нужен открытый диалог с обществом с использованием адекватного языка и аргументов. Представители власти в общении с людьми должны отказаться от назидательного тона, сбросить тогу непогрешимости, должны уметь аргументированно отстаивать свою позицию, объяснять людям логику действий власти. Уважение и внимание к людям должны стать главными правилами для любого чиновника", - заявил Дмитрий Азаров и добавил, что без этого не будет общественной поддержки и общественного согласия.

Глава региона обратил внимание собравшихся, что сейчас ведется активная работа по подготовке Самары к предстоящему чемпионату мира по футболу, который является чрезвычайно важным этапом развития для области. Но в то же время Дмитрий Азаров напомнил, что это все-таки "преходящий этап".

"Мы уже сегодня и в предстоящие несколько месяцев должны все вместе с учетом запросов мнений и интересов людей выстроить стратегию нашего развития на годы вперед. При этом нужно использовать опыт планирования, наработанный нами в Самаре в 2011-2012 годах, по ключевым проблемам развития региона", - отметил Дмитрий Азаров, подчеркнув, что эта работа должна вестись через открытые диалоговые площадки с привлечением независимых экспертов, общественности.

Глава региона убежден, что именно гражданское общество должно стать главным творцом целей и задач по дальнейшему развитию области.

"Именно так разрабатывалась и принималась долгосрочная стратегия развития города Самары. Сегодня эту практику мы должны распространить на всю область, учесть все наши возможности и риски. Этот опыт используется всеми городами в России, он признан лучшим в России, отмечен ЮНЕСКО, а мы почему-то его не использовали", - подытожил Дмитрий Азаров.

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