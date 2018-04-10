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Руководителю "Модной мебели", обманувшей клиентов, смягчили наказание Бывший собровец получил девять лет колонии за похищения и грабежи Уголовное дело об убийстве трех старушек прекращено В Самаре будут судить обвиняемых в незаконном обналичивании 5,6 млрд рублей Областной суд в третий раз не смог начать рассмотрение дела обвиняемого в похищениях

Суды Происшествия

Руководителю "Модной мебели", обманувшей клиентов, смягчили наказание

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд снял часть обвинений с Алены Рыбачко, которую признали виновной в обмане клиентов ООО "Модная мебель".

Напомним, фирма работала в ТЦ "Победа", официально директором числился Вячеслав Пронюшкин, но делами заведовала Алена Рыбачко.

В 2016 г. у фирмы начались проблемы и часть клиентов перестала получать уже оплаченные заказы, либо получала их с большой задержкой. Некоторые обратились в правоохранительные органы за помощью.

После этого Рыбачко стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве. В июне 2017 г. оно дошло до суда. К тому моменту, как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, ущерб от действий бизнес-леди оценивался в 1,3 млн рублей. Ей вменяли 10 эпизодов мошенничества.
В декабре 2017 г. женщине вынесли приговор: два года колонии-поселения.

Это решение было обжаловано в суде вышестоящей инстанции. Адвокат Алены Рыбачко настаивал на том, что состава преступления в действиях его клиентки нет, и все проблемы с покупателями относятся к сфере гражданско-правовых отношений.

Самарский областной суд, рассмотрев все обстоятельства дела, решил, что вина Рыбачко в мошенничестве вполне доказана, однако посчитал нужным смягчить приговор, потому что она возместила часть ущерба двум потерпевшим, что не было учтено при вынесении приговора.

В связи с этим Самарский областной суд снизил наказание для Алены Рыбакчко до года и 10 месяцев колонии-поселения. С этого момента приговор считается вступившим в законную силу.

Гид потребителя

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