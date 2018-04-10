Руководителю "Модной мебели", обманувшей клиентов, смягчили наказание

Самарский областной суд снял часть обвинений с Алены Рыбачко, которую признали виновной в обмане клиентов ООО "Модная мебель".
Напомним, фирма работала в ТЦ "Победа", официально директором числился Вячеслав Пронюшкин, но делами заведовала Алена Рыбачко.
В 2016 г. у фирмы начались проблемы и часть клиентов перестала получать уже оплаченные заказы, либо получала их с большой задержкой. Некоторые обратились в правоохранительные органы за помощью.
После этого Рыбачко стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве. В июне 2017 г. оно дошло до суда. К тому моменту, как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, ущерб от действий бизнес-леди оценивался в 1,3 млн рублей. Ей вменяли 10 эпизодов мошенничества.
В декабре 2017 г. женщине вынесли приговор: два года колонии-поселения.
Это решение было обжаловано в суде вышестоящей инстанции. Адвокат Алены Рыбачко настаивал на том, что состава преступления в действиях его клиентки нет, и все проблемы с покупателями относятся к сфере гражданско-правовых отношений.
Самарский областной суд, рассмотрев все обстоятельства дела, решил, что вина Рыбачко в мошенничестве вполне доказана, однако посчитал нужным смягчить приговор, потому что она возместила часть ущерба двум потерпевшим, что не было учтено при вынесении приговора.
В связи с этим Самарский областной суд снизил наказание для Алены Рыбакчко до года и 10 месяцев колонии-поселения. С этого момента приговор считается вступившим в законную силу.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.