Компания "Нобель Автомотив Русиа" запустила новую линию производства в ОЭЗ

В апреле этого года компания "Нобель Автомотив Русиа" завершила проведение первой фазы работ по производству компонентов для тросового привода коробки передач автомобилей методом литья пластмасс под давлением.

В рамках нового проекта было закуплено и запущено восемь современных термопластавтоматов, на предприятии создано 20 новых рабочих мест. В настоящее время все процессы производства налажены с учетом современных требований системы менеджмента качества, организованы поставки продукции на экспорт.

Запуск новой производственной линии занял более года, работа была начата еще в сентябре 2017 года. Дополнительные инвестиции в размере около 70 млн. рублей дали возможность расширить номенклатуру выпускаемой ООО "Нобель Автомотив Русиа" продукции. В перспективе к 2020 году это позволит значительно увеличить рыночную долю Orhan Holding.

"Нобель Автомотив Русиа" — это первый завод группы компаний Orhan Holding на территории России. Изучив рынок и получив положительный опыт в части локализации производства на площадке ОЭЗ "Тольятти", в 2017 г. мы приступили к развитию новой производственной линии. Данная работа завершена и мы успешно расширили номенклатуру выпускаемой продукции, а также географию продаж и основных покупателей. Сегодня мы выпускаем более 5 млн деталей в год. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, наша компания видит большие перспективы развития на российском рынке, — рассказал директор завода Вячеслав Кипуров.