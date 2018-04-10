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Автопром Машиностроение

Компания "Нобель Автомотив Русиа" запустила новую линию производства в ОЭЗ

ТОЛЬЯТТИ. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В апреле этого года компания "Нобель Автомотив Русиа" завершила проведение первой фазы работ по производству компонентов для тросового привода коробки передач автомобилей методом литья пластмасс под давлением.

В рамках нового проекта было закуплено и запущено восемь современных термопластавтоматов, на предприятии создано 20 новых рабочих мест. В настоящее время все процессы производства налажены с учетом современных требований системы менеджмента качества, организованы поставки продукции на экспорт.

Запуск новой производственной линии занял более года, работа была начата еще в сентябре 2017 года. Дополнительные инвестиции в размере около 70 млн. рублей дали возможность расширить номенклатуру выпускаемой ООО "Нобель Автомотив Русиа" продукции. В перспективе к 2020 году это позволит значительно увеличить рыночную долю Orhan Holding.

"Нобель Автомотив Русиа" — это первый завод группы компаний Orhan Holding на территории России. Изучив рынок и получив положительный опыт в части локализации производства на площадке ОЭЗ "Тольятти", в 2017 г. мы приступили к развитию новой производственной линии. Данная работа завершена и мы успешно расширили номенклатуру выпускаемой продукции, а также географию продаж и основных покупателей. Сегодня мы выпускаем более 5 млн деталей в год. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, наша компания видит большие перспективы развития на российском рынке, — рассказал директор завода Вячеслав Кипуров.

"Нобель Автомотив Русиа" был запущен на площадке ОЭЗ в августе 2014 года. Сегодня компания развивается, постепенно наращивая объемы производства. По итогам 2017 г., с начала своей деятельности в ОЭЗ на предприятии произведено продукции более чем на 1 млрд рублей. В общей сложности, компания инвестировала в завод более 470 млн рублей. Продукция ООО "Нобель Автомотив Русиа" поставляется на автосборочные предприятия в России: альянс Renault-Nissan-АвтоВАЗ, ООО "Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус", Ford Motor Company, DIPO, Faurecia. Компания также осуществляет поставки за рубеж на автосборочные заводы Dacia в Румынии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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