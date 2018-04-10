В селах Кошкинского района отремонтируют дороги

Администрация Кошкинского района ищет подрядчиков, которые выполнят работы по ремонту дорог в двух селах. Соответствующие аукционы опубликованы на портале госзакупок.
545 тыс. руб. планируют потратить на ремонт автомобильной дороги (отсыпка щебнем 270 м от дороги Кошки-Малое Максимкино в сторону магазина РайПО) по ул. Малая с. Юмратка муниципального района Кошкинский Самарской области.
Еще 549 тыс. руб. готовы потратить на ремонт автомобильной дороги (отсыпка щебнем 270 м от дороги Кошки-Малое Максимкино в сторону магазина РайПО) по ул. Малая с. Юмратка муниципального района Кошкинский Самарской области.
Подрядчиков должны определить 23 апреля.
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!