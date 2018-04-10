В селах Кошкинского района отремонтируют дороги

Администрация Кошкинского района ищет подрядчиков, которые выполнят работы по ремонту дорог в двух селах. Соответствующие аукционы опубликованы на портале госзакупок.

545 тыс. руб. планируют потратить на ремонт автомобильной дороги (отсыпка щебнем 270 м от дороги Кошки-Малое Максимкино в сторону магазина РайПО) по ул. Малая с. Юмратка муниципального района Кошкинский Самарской области.

Еще 549 тыс. руб. готовы потратить на ремонт автомобильной дороги (отсыпка щебнем 270 м от дороги Кошки-Малое Максимкино в сторону магазина РайПО) по ул. Малая с. Юмратка муниципального района Кошкинский Самарской области.

Подрядчиков должны определить 23 апреля.