Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

В своем послании глава региона Дмитрйи Азаров затронул вопросы ввода в эксплуатацию культурных и спортивных объектов, а также тему развития профессионального спорта.

В текущем году будут введены в эксплуатацию самарские ТЮЗ и театр кукол, после капитального ремонта откроется ДК "Нефтяник" в Куйбышевском районе Самары и досуговый центр "Русич" в Тольятти, будут отремонтированы тольяттинский ТЮЗ "Дилижанс" и помещение детской школы искусств Безенчука.

В регионе появятся два новых ФОКа, два стадиона и крытых катка, бассейн, продолжатся строительство спортивных площадок, а также модернизация футбольного центра "Раскат" и стрелкового комплекса "Вымпел".

По словам Дмитрия Азарова, удалось сдвинуть с "мертвой точки" вопрос строительства в Самаре Дворца спорта, а также реконструкции Самарского академического театра драмы и цирка.

"По ним получена поддержка федеральных органов власти. Впереди большая работа - обоснование, проектирование, получение поддержки в виде конкретных бюджетных средств", - отметил глава региона.

Он также затронул вопрос бюджетного финансирования профессионального спорта.

"Бюджет должен помогать, прежде всего, развитию детского, массового спорта, но в одночасье отказаться от финансирования профессионального спорта невозможно, - обратил внимание Дмитрий Азаров. - Мы не можем на это пойти, нам нельзя потерять команды, ставшие частью нашей идентичности. Сокращение бюджетных расходов должно быть компенсировано спонсорами".

Глава региона подчеркнул, что уже с текущего года спонсорская доля на содержание клубов будет увеличена на 15-20%, а через пять лет финансирование профессиональных команд будет покрываться по большей части за счет внебюджетных источников.