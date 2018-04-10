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Глава региона: "Ожидаемый эффект от объединения вузов не достигнут"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 апреля, в ходе оглашения послания депутатам губернской думы и жителям региона глава Самарской области Дмитрий Азаров особое внимание уделил приоритету развития нашей страны — цифровой экономике и новым технологиям.

Глава региона: "Ожидаемый эффект от объединения вузов не достигнут" Глава региона: "Ожидаемый эффект от объединения вузов не достигнут"
Фото: Игорь Казановский

Он напомнил, что в Самарской области четыре вуза имеют особый статус. Это Самарский национальный исследовательский университет им. Королева, Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный медицинский университет. Также в области действуют четыре академических института и три филиала институтов РАН, работают четыре академика, четыре члена-корреспондента, более 800 докторов и 3 тыс. кандидатов наук.

"С 2011 года цифровая экономика обеспечивала стране четверть прироста нашего ВВП. Ее доля в экономике страны выросла в четыре раза, — сообщил Дмитрий Азаров. — В прошлом году на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте говорилось, что к 2024 году в России должны появится минимум 10 высокотехнологичных и конкурентноспособных на глобальном рынке предприятий в сфере высоких технологий. Программа будет финансироваться из специального фонда цифровой экономики с бюджетом до 100 млрд рублей. Однако наше участие в этих проектах — вопрос открытый".

Глава региона отметил, что наиболее эффективно в сфере инноваций работает медицинский университет. В своих научных разработках вуз на 95,5% ориентирован на потребности рынка.

"Наш национальный исследовательский университет за пять лет участия в программе "Топ 5 -100" получил дополнительно из федерального бюджета почти 3 млдр рублей, более 600 млн - из областного. Только в прошлом году 158 млн рублей, — представил цифры руководитель области. — При этом объемы НИОКР в 2017 году сократились почти на 20% по сравнению с 2015 годом. Доля хозрасчетных НИОКР сократилась с 28% до 21%. Доля внебюджетных средств в доходах университета составляет лишь 25%. Не достигнут ожидаемый эффект от объединения".

Технический университет, по словам главы региона, в сфере развития инноваций выглядит лучше. Доля внебюджетных доходов 48,5%. Доля внебюджетных НИОКР 65,2%. Университет участвует в государственной программе вооружения, работает над заказами энергетических компаний. "Но и здесь говорить о полной реализации потенциала вуза еще, конечно, рано. В целом от вузов региона мы ждем гораздо более существенный вклад в экономику, технологии, подготовку высококвалифицированных специалистов", — заявил Дмитрий Азаров.

Также он оценил работу различных институтов развития. "До настоящего времени не сформировано внятной стратегии деятельности Наноцентра. Поэтому за три года здесь нет практически никаких результатов, — подчеркнул глава региона. — При этом его директор получает очень хорошую зарплату. И ничего не происходит. Эта зарплата самое главное никак не зависит от эффективности его работы".

Нет ожидаемой отдачи от Корпорации развития Самарской области. По данным, представленным Дмитрием Азаровым, в других регионах аналогичные корпорации сопровождают десятки и сотни инвестиционных проектов, помогают инвесторам. В Самарской области до логического завершения не доведен практически ни один проект, кроме реконструкции аэропорта Курумоч.

"Агентство по привлечению инвестиций, позиционирующее себя как единое окно во взаимоотношениях с инвесторами, пока таковым не стало, — заявил руководитель области. — Все эти организации должны быть именно институтами развития, а не имитацией деятельности. Должна быть четкая связь результатов их деятельности с объемами бюджетного финансирования. Необходима внятная программа их перехода на саморазвитие. Очень важно, чтобы люди, добившиеся успеха при поддержке таких институтов развития, не уезжали в другие регионы и страны, как это нередко сейчас происходит, их нужно сопровождать".

Кроме того, Дмитрий Азаров предложил переформатировать и обновить состав научно-технического совета Самарской области. И пригласил к участию в его работе молодых людей. "Приходите со своими проектами, идеями. Поддержка вам будет", — пообещал он. 

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