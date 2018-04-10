Самарский рыбак поймал на вскрывшейся Волге щуку весом 9 килограммов

Щука весом почти 9 кг - таким стал главный трофей самарского рыбака, вышедшего на только что вскрывшуюся Волгу, сообщает ТРК "Губерния".
Не успел завершиться ледоход, как рыбаки, гонимые своей страстью, расчехлили спиннинги и вышли на Волгу. Средь белых льдин им удалось поймать несколько довольно серьезных экземпляров судака и щуки.
Но главный трофей - 9-килограммовая героиня русской сказки. Таким образом самарский рыбак практически повторил свой личный рекорд: прошлым летом он вытянул из Волги щуку на 10 кг.
Счастливчик отмечает, что до запрета на рыбную ловлю остается около 10 дней, ведь в этом году Волга вскрылась достаточно поздно - обычно рыбаки имели в своем распоряжении хотя бы 3-4 недели. Тем не менее самарец уверен, что это отличный старт для первого дня открытия сезона.
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Добрый день. Хотелось бы узнать 28.03.18 кто в этот день работал из фотографов,нас фотографировали где можно найти свои фотографии?