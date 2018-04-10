Самарский рыбак поймал на вскрывшейся Волге щуку весом 9 килограммов

Щука весом почти 9 кг - таким стал главный трофей самарского рыбака, вышедшего на только что вскрывшуюся Волгу, сообщает ТРК "Губерния".

Не успел завершиться ледоход, как рыбаки, гонимые своей страстью, расчехлили спиннинги и вышли на Волгу. Средь белых льдин им удалось поймать несколько довольно серьезных экземпляров судака и щуки.

Но главный трофей - 9-килограммовая героиня русской сказки. Таким образом самарский рыбак практически повторил свой личный рекорд: прошлым летом он вытянул из Волги щуку на 10 кг.

Счастливчик отмечает, что до запрета на рыбную ловлю остается около 10 дней, ведь в этом году Волга вскрылась достаточно поздно - обычно рыбаки имели в своем распоряжении хотя бы 3-4 недели. Тем не менее самарец уверен, что это отличный старт для первого дня открытия сезона.