Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения Волги в Тольятти

По материалам Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного загрязнения Куйбышевского водохранилища.
В результате проверки прокуратура установила, что в августе 2017 года у левого берега Волги в Комсомольском районе Тольятти в акватории реки размещали строительные отходы для строительства насыпной дамбы.
Лабораторный анализ отобранных проб показал, что водная акватория засыпана отходами V класса опасности на площади 1950 кв. м. В результате этого водному объекту причинен ущерб в размере 22 млн руб.
Кроме того, нарушена среда обитания водных биологических ресурсов, причинен вред местам нереста рыбы и ее кормовой базе. Ущерб от негативного воздействия составил 66 тыс. руб.
Прокуратура направила материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. В результате проведения доследственной проверки Тольяттинским ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте 29 марта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ по факту загрязнения вод, которое повлекло причинение вреда рыбным запасам.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html