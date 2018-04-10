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"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Балтикой"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" собрались на клубной базе и начали подготовку к ближайшему матчу против "Балтики". По традиции, тренерский штаб Андрея Тихонова разделил команду на две группы. Те, кто играл в субботнем поединке большую часть времени, работали на восстановление. Вторая группа игроков выполняла чуть более интенсивные нагрузки.

Фото: http://www.kc-camapa.ru/

Занятие включало в себя беговые упражнения и игру в квадраты. Отдельную часть тренировки команда посвятила исполнению стандартных положений.

Во вторник, 10 апреля, самарцы отправятся в Калининград. По прибытии команда проведет предматчевую тренировку. Матч "Крыльев Советов" с "Балтикой" станет игрой-открытием нового стадиона в Калининграде. Все билеты на эту встречу уже реализованы. Игра состоится в среду, 11 апреля, и начнется в 22:00 по самарскому времени. Видеотрансляция матча будет доступна на сайте 1fnl.ru, сообщает официальный сайт клуба.

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