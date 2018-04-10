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Губернатор Власть и политика

Алексей Дегтев: "В послании прозвучали четыре главные задачи для системы образования"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров обратился с посланием к депутатам губернской думы и жителям региона. В выступлении глава региона затронул важнейшие направления развития области и обозначил главные задачи, над которыми предстоит работать всем органам власти губернии.

Алексей Дегтев: "В регионе необходимо следовать четырем принципам формирования современного образования" Алексей Дегтев: "В регионе необходимо следовать четырем принципам формирования современного образования"
Фото: Дмитрий Бурлаков

Председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев отметил, что к подготовке программного документа были привлечены не только чиновники, но и депутатский корпус, представители общественности и простые граждане.

"Дмитрий Игоревич четко обозначил свою позицию: подготовка послания должна пройти открыто. Сегодня в выступлении он подтвердил свою позицию", - отметил Алексей Дегтев.

Председатель гордумы отметил, что в послании прозвучали четыре главные задачи, которые необходимо реализовать в системе образования: строительство новых школ, развитие электронных школ, развитие детской физкультуры и спорта и инклюзивное образование. Эти задачи ранее были поставлены министром образования РФ Ольгой Васильевой.

"Сегодня очень важно обратить внимание на развитие инклюзивного образования. Разрушить границы между детьми-инвалидами и не инвалидами. Сегодня эти задачи выполняются только в двух новых школах - в микрорайонах Южный город и Крутые ключи", - прокомментировал Алексей Дегтев.

Также председатель гордумы считает, что необходимо обратить пристальное внимание на результаты реформы системы местного самоуправления.

"Когда проходила реформа МСУ, я открыто говорил: если у нас нет ресурсов для выполнения таких масштабных задач, то она не даст должного результата. Сегодня, спрашивая у жителей, знают ли они своего депутата, получаешь отрицательный ответ. Депутаты райсоветов по факту не имеют своих приемных и помощников, в результате работа не приносит должного эффекта", - считает Алексей Дегтев.

Он обозначил, что Дмитрий Азаров в послании отметил необходимость анализа работы реформы МСУ. "Положительный опыт мы должны использовать и дальше. Но если что-то не получилось, то возможно, нужно вовремя остановиться. Особенно если опыт признан неэффективным и работает не на интересы жителей", - заключил Алексей Дегтев.

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