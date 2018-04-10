Борьба с коррупцией в иерархии ожиданий жителей региона стоит на втором месте после вопросов материального благосостояния, заявил во время выступления с посланием во вторник, 10 апреля, глава региона Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров: В борьбе с коррупцией не должно быть кампанейщины

Руководитель области подчеркнул, что за последние годы было сделано немало громких заявлений и предупреждений участникам различных коррупционных схем, но дальше риторики в большинстве случаев дело не шло.

"На практике имели место вопиющие, демонстративные нарушения всех правовых и этических норм в системе управления. В результате и бизнес стал обходить область стороной, многие честные и порядочные люди просто отказывались работать в органах власти", — сказал Дмитрий Азаров.

Он подробно остановился на деятельности СОФЖИ. Эта структура была создана для решения, в том числе, вопросов дольщиков и переселения людей из ветхого и аварийного жилья, а на деле превратилась в бесконечный источник скандалов.

"Первая же аудиторская проверка, назначенная мною в фонде, показала с каким уровнем коррупционного разложения приходится иметь дело", — подчеркнул глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, огромные средства тратились на приобретение участков, на которых нельзя строить, заключались договора на снос несуществующих объектов. Так, при рыночной стоимости 89 млн руб. земельный участок под заводом клапанов СОФЖИ купил за 200 млн руб., также фонд провел сомнительную сделку в Тольятти, продав участок, который сейчас тормозит проектирование набережной.

"Это тоже дело рук фонда, — заявил Дмитрий Азаров. — По итогам такой работы в финансах фонда образовался кассовый разрыв в сотни миллионов рублей. И под такие проекты мы выпускали народный заем?! Под эти аферы? Материалы на теперь уже бывших руководителей переданы в ФСБ, в отдел по расследованию коррупционных преступлений".

Глава региона поставил задачу минстрою области восстановить работу СОФЖИ, чтобы он продолжил выполнять возложенные на него функции.

Дмитрий Азаров добавил, что благодаря усилиям правоохранительных органов и ОНФ придаются гласности факты коррупции в городах и районах области. "Никаких индульгенций здесь быть не может, — заявил Дмитрий Азаров. — В работе не должно быть кампанейщины. Она должна вестись методично, системно, без сбоев и отступлений".