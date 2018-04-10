Футбольные цветочные клумбы появятся в мае на Красноармейском и Маяковском спусках

Цветочные композиции с футбольной символикой появятся в мае на Красноармейском и Маяковском спусках. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

Центром цветников станет футбольный мяч из белых и фиолетовых петуний. По словам инженера по экологическому надзору и озеленению МП Самары "Самарская набережная" Екатерины Паниной, петуния — любимица цветоводов благодаря богатой палитре красок и неприхотливости в уходе, к тому же она хорошо "держит форму". Помимо петуний цветники украсят желтые бархатцы и алая сальвия.

Первую "футбольную" композицию площадью 67 кв. м начнут высаживать в начале мая на Маяковском спуске. В середине месяца огромный "цветочный" мяч (площадью 240 кв. м) появится на Красноармейском спуске самарской набережной.

По словам Екатерины Паниной, "футбольные" клумбы станут настоящим украшением излюбленного места отдыха и будут радовать глаз до глубокой осени.