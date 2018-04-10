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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самаре пройдет выставка "Ваш коттедж"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: ВК "Экспо-Волга"

Активный загородный сезон начинается с приходом весны. Выставка "Ваш коттедж. Малоэтажное и коттеджное строительство" пройдет 12 — 15 апреля 2018 г. в ВК "Экспо-Волга" (г. Самара). На одной площадке соберутся ведущие мировые бренды и производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для демонстрации новинок и лучших технических решений в сфере коттеджного строительства. Выставка объединит более 80 компаний из разных регионов России, на площадке проекта можно найти все необходимое для проектирования, строительства и обустройства коттеджей, а также для благоустройства придомовой территории.

"Ваш коттедж" представит широкий спектр предложений рынка готовой загородной недвижимости. Дома "под ключ" из самых разнообразных материалов предложат вашему вниманию участники выставки.

Каждый посетитель выставки "Ваш коттедж" получит замечательную возможность совместить осмотр экспозиции с отдыхом на пикнике. Организаторы мероприятия совместно с рестораном "Балкан Гриль" проведут серию мастер-классов по приготовлению мясных блюд на открытом огне и откроют сезон барбекю.

На время работы выставки будут действовать акции и скидки. Компании разыграют ценные призы и подарят приятные подарки.

Одним словом, выставка "Ваш коттедж. Малоэтажное и коттеджное строительство" станет не только приятным, но и весьма полезным мероприятием, где можно узнать о новых продуктах, технологиях и услугах от компаний-участников, а также найти новых партнеров и будущих клиентов.

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