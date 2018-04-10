В с. Тимофеевка под Тольятти уже затоплено 45 домов и более 100 участков

Паводковые воды подтопили 45 домов и порядка 100 придомовых территорий в с. Тимофеевка Самарской области, сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на администрацию сельского поселения.
"Всего числится 45 домов, куда вода зашла. Всего по хозяйственной книге в селе 1756 домов", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в течение двух лет паводка удавалось избегать, благодаря новому валу.
В настоящее время идут работы по наращиванию высоты защитного вала, с затопленной территории откачивают воду.
По данным регионального управления МЧС, в Тимофеевке подтоплено порядка 100 приусадебных участка. "Жильцы отказались от эвакуации", - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, на 10:00 10 апреля от паводка числились пострадавшими 10 домов и 20 приусадебных участков.
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