Руководителя наркоторговой ОПГ приговорили к 17 годам строгого режима

Самарский областной суд 9 апреля приговорил к 17 годам в колонии строгого режима руководителя наркоторговой ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как установил суд, житель области создал ОПГ для производства и сбыта психотропных веществ. В конце 2014 г. в Похвистневском районе он подыскал помещение, в котором с декабря 2014 г. по 14 июня 2015 г. его сообщники произвели более 1,2 кг амфетамина.
Кроме того, организатор ОПГ договорился с человеком, личность которого следствие не установило, о получении и последующем сбыте вещества, используемого для изготовления курительных смесей.
Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признавал вину, но на суде начал отрицать причастность к эпизоду с курительными смесями.
Приговор не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.