Самарская область для выполнения поставленной президентом страны задачи увеличения валового внутреннего продукта в 1,5 раза должна ежегодно увеличивать объем валового регионального продукта на 5%. При этом последние годы экономика региона стагнирует. Об этом во вторник, 10 апреля, говорил глава Самарской области Дмитрий Азаров в послании депутатам губернской думы и жителям региона.

Дмитрий Азаров: "Область должна развиваться темпами не ниже 5% ВРП в год"

"На протяжении последних лет экономика региона фактически топчется на месте. 1% рост в прошлом году ни в коей мере не должен никого успокаивать. Мы единственный регион в ПФО, где три года подряд падало промышленное производство. Падение инвестиций за три года в целом составило 33,7%. Это означает, что существенных предпосылок для роста в предыдущий период заложено не было", — отметил Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что регион опустился на 65-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата. Это является очевидным сигналом о том, что бизнесу неуютно в Самарской области. При этом по качеству инфраструктуры регион находится на пятом месте. "То есть деньги вложены, а условий для развития бизнеса нет", — резюмировал Дмитрий Азаров.

"Для выполнения поставленной президентом задачи увеличения ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине следующего десятилетия мы должны развиваться темпами не ниже 5% ВРП в год. Мировой опыт показывает: чтобы иметь такие темпы развития, нужно направлять в инвестиции не менее 25% ВРП. А у нас в области этот процент не достигает и 20", — сообщил глава региона.

Он отметил, что необходимо задействовать все имеющиеся областные ресурсы развития.

"В начале 2000-х возможностей у нас было не больше, чем сейчас. Однако в период с 2010 по 2014 год средний рост инвестиций составлял 17%. А в 2001-2007 — 15%, достигая и 30%. И среднегодовые темпы роста ВРП тогда составляли 5,8%, — привел цифры Дмитрий Азаров. — Сегодня ситуация существенно отличается от той, что была 10-15 лет назад. Мешают санкции, да и в целом старая модель роста себя исчерпала".

Но появились и новые возможности. Так, сейчас фиксируется самая низкая инфляция за весь постсоветский период, что открывает возможности длинных вложений. Также снизилась внешняя конкуренция в сфере производства продуктов питания.

"У нас имеется развитая инфраструктура кредитных организаций, готовых работать в сфере реального производства. Новые горизонты открывает развитие IT-технологий. Уже в этом году в линейке Фонда развития промышленности появились займы под 1% годовых для предприятий, реализующих программы повышения производительности труда. И эти новые возможности мы просто обязаны использовать", — заявил руководитель региона.

Во время послания он дал поручения правительству Самарской области, связанные со стимулированием роста экономики и повышением производительности труда.

Так, Дмитрий Азаров поручил проработать меры по приоритетному предоставлению поддержки предприятиям-участникам региональной программы повышения производительности труда и поддержки занятости на 2017–2025 годы.

"Такая помощь может предоставляться предприятиям в рамках иных государственных программ — строительства дорог, подготовки кадров и так далее. В этом региональном проекте сейчас участвуют 12 предприятий обрабатывающей промышленности. Это очень мало. Их должно быть минимум 70 по нашим расчетам, чтобы общий кумулятивный эффект сработал на экономику всего региона", — сообщил Дмитрий Азаров.

Второе поручение касается дополнительных льгот налогового характера. "Например, в части прироста прибыли в зависимости от достижения целевого уровня роста производительности труда на предприятии", — обозначил глава региона.

Импульсом развития региональной промышленности, формирующим новые точки роста, по его словам, может стать реализация стратегически важных промышленных проектов. В химической промышленности это проект создания комплекса мирового уровня по производству полимеров. В автомобилестроении драйверами роста должны стать локализация производства автокомпонентов, внедрение новых технологий и НИОКР.

Задачей авиационно-космического комплекса является увеличение объемов выпуска продукции гражданского и двойного назначения. Реализация перспективных проектов развития в двигателестроении связана с расширением продуктовой линейки для авиации и гражданской промышленности.

"РКЦ "Прогресс" утвержден соисполнителем проекта нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Одновременно с этим необходимо активнее заниматься созданием и производством космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, навигации, метрологии и для других сфер. Во всем мире коммерциализация такого рода услуг приносит 95% доходов космической отрасли, в то время как выведение на орбиту — только 5%. Потребители таких услуг есть и в Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров.

Он напомнил также, что общая задача для всех предприятий "оборонки", поставленная президентом, — диверсификация производства, увеличение объемов выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

"Режим санкций, введенный в отношении России, создает огромный дополнительный спрос на многие виды оборудования, например, для нефтегазовой промышленности, — продолжил глава региона. — Организовать его производство можно и на наших предприятиях. И сегодня, я знаю, РКЦ "Прогресс" уже участвует в такой работе. Вице-премьер Дмитрий Олегович Рогозин провел совещание по Газпромнефти. У нас есть соглашение с НоваТЭКом. Нужно активнее использовать эти возможности. В случае успеха это даст предприятиям многомиллиардные контракты. Мы должны максимально содействовать этой работе".

Дмитрий Азаров отметил, что правительство региона должно помогать предприятиям в привлечении средств из федеральных источников финансирования.

"Такая работа, конечно, потребует от нас колоссальных организационных, интеллектуальных усилий, серьезных ресурсов, но без этого не запустить экономику, не достичь целей, определенных президентом", — подчеркнул глава региона.