Перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в попытке украсть нефть в Кинельском районе

Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу трех человек, подозреваемых в хищении нефти, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, четыре человека 22 сентября 2016 г. пытались украсть с территории ЦПСН "Просвет" в Кинельском районе 82 тонн нефти, принадлежащей АО "Ритэк" АО "Лукойл", общей стоимостью 1,1 млн рублей.

Кроме того, одного из них обвиняют в хищении в 166 тонн нефти на 2,3 млн руб. в период с 16 по 20 сентября 2016 года. Эта нефть также принадлежала АО "Ритэк" АО "Лукойл".

Трое подсудимых занимали должности охранников ЧОП АОО "Луком-А-Нефтехим" АО "Лукойл", четвертый участник преступления работал оператором товарной ЦПСН "Просвет".

Уголовное дело теперь направлено для рассмотрения в Кинельский районный суд.