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Преступления Происшествия

Перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в попытке украсть нефть в Кинельском районе

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу трех человек, подозреваемых в хищении нефти, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, четыре человека 22 сентября 2016 г. пытались украсть с территории ЦПСН "Просвет" в Кинельском районе 82 тонн нефти, принадлежащей АО "Ритэк" АО "Лукойл", общей стоимостью 1,1 млн рублей.

Кроме того, одного из них обвиняют в хищении в 166 тонн нефти на 2,3 млн руб. в период с 16 по 20 сентября 2016 года. Эта нефть также принадлежала АО "Ритэк" АО "Лукойл".

Трое подсудимых занимали должности охранников ЧОП АОО "Луком-А-Нефтехим" АО "Лукойл", четвертый участник преступления работал оператором товарной ЦПСН "Просвет".

Уголовное дело теперь направлено для рассмотрения в Кинельский районный суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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