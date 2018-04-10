Волжский русский народный хор выступил с концертной программой "Эх, Самара-городок!"

Государственный Волжский русский народный хор 9 апреля выступил с концертной программой "Эх, Самара-городок!" в Самарском академическом театре оперы и балета, сообщает пресс-служба коллектива.

Гостям программы представили театрализованную музыкально-хореографическую картину, связанную единой сюжетной линией. В нее вошли легендарные и яркие номера — хиты Волжского хора, а также новые вокальные и хореографические постановки современных авторов. На сцене развернулись городские истории самарского быта и праздничных гуляний — глубокие и красивые зарисовки из жизни.

"Эта программа очень цельно выстроена, то есть, с одной стороны в ней все песни стилистически сплетаются друг с другом, а с другой стороны являются контрастными. В этой программе все взаимосвязано и она, конечно же, как и все у нас в Волжском хоре, имеет сильную лирическую направленность", — поделилась впечатлением главный хормейстер Наталья Кузнецова.

Были тепло встречены публикой сольные исполнения: танцевальный номер "Прощание ямщика" в исполнении Артура Муллагулова и Юлии Шинковой, дуэт альта и сопрано Оксаны Козловой и Натальи Спиряевой, длительная фермата Станислава Иванова в "Саратовских припевках", "Самарская забойная" на гармони Дмитрия Данилина.

Премьера программы "Эх, Самара-городок!" состоялась в 2015 году. За это время коллектив показал ее жителям Москвы и Московской области, Самарской и Кировской областей, Республики Крым, Коми, Казахстан. Совсем недавно Волжский хор вернулся с длительного гастрольного тура по городам Сибири, Урала и Республики Удмуртия.