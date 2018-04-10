Волжский русский народный хор выступил с концертной программой "Эх, Самара-городок!"

Государственный Волжский русский народный хор 9 апреля выступил с концертной программой "Эх, Самара-городок!" в Самарском академическом театре оперы и балета, сообщает пресс-служба коллектива.
Гостям программы представили театрализованную музыкально-хореографическую картину, связанную единой сюжетной линией. В нее вошли легендарные и яркие номера — хиты Волжского хора, а также новые вокальные и хореографические постановки современных авторов. На сцене развернулись городские истории самарского быта и праздничных гуляний — глубокие и красивые зарисовки из жизни.
"Эта программа очень цельно выстроена, то есть, с одной стороны в ней все песни стилистически сплетаются друг с другом, а с другой стороны являются контрастными. В этой программе все взаимосвязано и она, конечно же, как и все у нас в Волжском хоре, имеет сильную лирическую направленность", — поделилась впечатлением главный хормейстер Наталья Кузнецова.
Были тепло встречены публикой сольные исполнения: танцевальный номер "Прощание ямщика" в исполнении Артура Муллагулова и Юлии Шинковой, дуэт альта и сопрано Оксаны Козловой и Натальи Спиряевой, длительная фермата Станислава Иванова в "Саратовских припевках", "Самарская забойная" на гармони Дмитрия Данилина.
Премьера программы "Эх, Самара-городок!" состоялась в 2015 году. За это время коллектив показал ее жителям Москвы и Московской области, Самарской и Кировской областей, Республики Крым, Коми, Казахстан. Совсем недавно Волжский хор вернулся с длительного гастрольного тура по городам Сибири, Урала и Республики Удмуртия.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!