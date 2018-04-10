За первый квартал 2018 года квартиры в самарских новостройках подорожали на 6%

Итоги 1 квартала 2018 г. на рынке новостроек крупнейших городов страны опубликовал федеральный портал "Мир квартир". При подсчетах учитывались цены во всех строящихся жилых комплексах, исключая недвижимость элитного сегмента, в городах, население которых составляет более 300 тыс. человек.

По данным Mirkvartir.ru, пятерка городов с самыми дорогими квадратными метрами в новостройках выглядит следующим образом: третью позицию после неизменных лидеров — Москвы (202,7 тыс. руб./кв. м) и Санкт-Петербурга (111,1 тыс. руб./кв. м) — занимает Сочи с результатом 90,8 тыс.руб./кв. м; на четвертом месте Владивосток — 89,6 тыс. руб./кв. м, на пятом — Подмосковье — 82,3 тыс. руб./кв. метров.

По средней стоимости квадратного метра в новостройке Самара заняла в рейтинге 30 место. Квартира на первичном рынке в городе в среднем стоит 48,5 тыс. руб. за 1 кв. метр. Прирост стоимости квадратного метра составил 1%.

Прирост стоимости самих квартир за счет увеличения общей площади получился более внушительным — за 1 квартал новостройки подросли в цене на 6%.

Средняя стоимость новой квартиры в Самаре по данным исследования составила 3 млн рублей.