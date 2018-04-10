Прокуратура пресекла подтопление кладбища канализационными стоками

Прокуратура Железнодорожного района Самары при проверке установила, что с территории ООО "Агни-ком", ООО "Общее дело" разлились стоки из канализационных колодцев. Из-за этого подтопило захоронения кладбища "Городское".

В результате "Агни-ком" и "Общему делу" внесли представления об устранении нарушений. Виновных должностных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас подтопление кладбища прекращено.