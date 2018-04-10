16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По всей Самарской области 11 апреля включат сирены В с. Тимофеевка под Тольятти уже затоплено 45 домов и более 100 участков Футбольные цветочные клумбы появятся в мае на Красноармейском и Маяковском спусках Стратегии развития муниципалитетов с помощью ученых СГЭУ Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения Волги в Тольятти

Общество

Прокуратура пресекла подтопление кладбища канализационными стоками

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати

Прокуратура Железнодорожного района Самары при проверке установила, что с территории ООО "Агни-ком", ООО "Общее дело" разлились стоки из канализационных колодцев. Из-за этого подтопило захоронения кладбища "Городское".

В результате "Агни-ком" и "Общему делу" внесли представления об устранении нарушений. Виновных должностных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас подтопление кладбища прекращено.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Зеленский 08:32 Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Уже 10 апреля, а слушания не назначены!

andreykuropatkin куропаткин 06 апреля 2018 06:38 Перед чемпионатом мира по футболу самарские дороги помоют с шампунем

Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно

Алексей Баранов 06 апреля 2018 06:21 Перед чемпионатом мира по футболу самарские дороги помоют с шампунем

Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.

Вячеслав Привольный 04 апреля 2018 14:14 В Новокуйбышевске крыша жилого дома обвалилась под тяжестью снега

Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).

Дима Демиденко 29 марта 2018 12:28 В Самаре почтили память погибших в Кемерово

Добрый день. Хотелось бы узнать 28.03.18 кто в этот день работал из фотографов,нас фотографировали где можно найти свои фотографии?

Фото на сайте

Пасхальная служба в Покровском соборе в Самаре

Пасхальная служба в Покровском соборе в Самаре

Проверка пожарной безопасности в ТЦ "Парк Хаус"

Проверка пожарной безопасности в ТЦ "Парк Хаус"

ТРЦ "МегаСити" прошел независимую оценку пожарного риска

ТРЦ "МегаСити" прошел независимую оценку пожарного риска

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6