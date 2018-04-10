По всей Самарской области 11 апреля включат сирены

В среду, 11 апреля, в 10:00, по всей Самарской области будут проверять региональную автоматизированную систему централизованного оповещения.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в регионе планируют включить электросирены, которые означают, что есть угроза здоровью и жизни людей в случае стихийного бедствия, производст­венной аварии или катастрофы.

Включат систему оповещения в ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

В ведомстве уточняют, что, услышав сигнал "Внимание всем!", необходимо немедленно включить телевизор и радио, чтобы прослушать сообщение.