По всей Самарской области 11 апреля включат сирены

В среду, 11 апреля, в 10:00, по всей Самарской области будут проверять региональную автоматизированную систему централизованного оповещения.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в регионе планируют включить электросирены, которые означают, что есть угроза здоровью и жизни людей в случае стихийного бедствия, производственной аварии или катастрофы.
Включат систему оповещения в ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В ведомстве уточняют, что, услышав сигнал "Внимание всем!", необходимо немедленно включить телевизор и радио, чтобы прослушать сообщение.
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Добрый день. Хотелось бы узнать 28.03.18 кто в этот день работал из фотографов,нас фотографировали где можно найти свои фотографии?