Геннадий Котельников: "В послании главы региона поставлены конкретные задачи по решению проблем в сфере здравоохранения"

Во вторник, 10 апреля, врио губернатора Дмитрий Азаров обратился с посланием к депутатам губернской думы и жителям области. Отдельно в своем выступлении он обозначил сферу здравоохранения как требующую пристального внимания в решении проблем.

Ректор Самарского медицинского университета Геннадий Котельников считает, что сегодня самая большая проблема в сфере здравоохранения губернии - нехватка медицинских кадров. В первую очередь, до сих пор малообеспеченными остаются сельские местности. Положительные результаты уже дала федеральная программа "Земский врач", по условиям которой медики получают подъемные в размере 1 млн рублей. Но все равно врачей на селе недостаточно.

"Я считаю, что здесь главная проблема - не в заработной плате, а в том, что неправильно построена социальная сфера на селе. Медики хотят работать по специальности, но они не хотят жить в сельской местности, - отметил Геннадий Котельников. - Более того, ребята, которые приехали учиться к нам из сел по целевому приему, после окончания вуза возвращаться назад не хотят. Вся эта ситуация приводит к тому, что на селе не хватает как узких специалистов, так и специалистов общей практики. В ближайшее время мы этот вопрос обсудим со всеми главврачами области. Сегодня перед нами глава региона поставил конкретные задачи, которые нам предстоит решить в сфере здравоохранения".

Несмотря на обозначенные проблемы, Самарская область за последние годы сделала серьезный шаг вперед по обеспечению граждан высококвалифицированной медицинской помощью.

"Сегодня губерния оснащена современным медицинским оборудованием, построены новые медучреждения - госпиталь "Мать и Дитя", ПЭТ-центр, заработали несколько новых поликлиник", - отметил Геннадий Котельников.

В своем выступлении Дмитрий Азаров отметил высокий уровень работы СамГМУ как в подготовке молодых кадров, так и в научной сфере.

Геннадий Котельников рассказал корреспонденту Волга Ньюс, что сегодня СамГМУ занимает лидирующее место в рейтинге медвузов страны.

"За четыре года мы создали новую междисциплинарную структуру, где работают 128 человек. Это высококвалифицированные инженеры, специалисты IT-технологий. Это очень важно для медицинской сферы. Также мы создали целый фармацевтический кластер. Изначально в него входило 14 организаций, теперь - 65. У нас был разработан уникальный обучающий интерактивный стол "Пирогов". Аналогов именно такого высокого уровня пока нигде нет. А те, которые есть, - в три-четыре раза дороже нашего стола. Наш вуз всегда получает поддержку со стороны области, и это тоже очень важно для нас", - прокомментировал Геннадий Котельников.