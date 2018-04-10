В Жигулевске в краже из табачного киоска подозревают девушку, ранее работавшую там

В Жигулевске 25-летнюю безработную местную жительницу подозревают в краже из табачного киоска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено ночью 28 марта. Из киоска вынесли 13 тыс. руб. и восемь пачек сигарет. Общая сумма ущерба составила 14 тыс. рублей.

Подозреваемой стала бывшая сотрудница этой торговой точки. Во время опроса девушка полностью признала вину и рассказала, что после увольнения у нее остались ключи от киоска. Из-за материальных трудностей она решилась на преступление. Взломав рольставни, женщина, используя свои ключи, открыла входную дверь. Она знала, где лежит ключ от сейфа. Из него экс-сотрудница забрала деньги. Кроме того, с витрины она похитила сигареты, которые в итоге выбросила на улице.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Кража". Материальный ущерб подозреваемая уже полностью возместила.