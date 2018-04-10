УФАС собирает заявления от недовольных правилами парковки в "Курумоче"

На официальной сайте управления федеральной антимонопольной службы по Самарской области появилось сообщение, касающееся введенных в ноябре 2017 г. правил пользования парковочным комплексом на территории АО "Международный аэропорт "Курумоч".
Напомним, с ноября прошлого года на парковке была создана зона посадки-высадки пассажиров, на территории которой автомобиль может находиться 15 минут бесплатно.
"За повторный въезд на территорию зоны посадки/высадки в течение одного часа взимается плата в размере 200 рублей", — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
А далее сообщается, что "ввиду поступающих заявлений" самарское УФАС "обращает внимание всех заинтересованных лиц, которые считают данные действия дискриминационными, ограничивающими конкуренцию на рынке таксомоторных перевозок и ущемляющими интересы тех или иных лиц" на возможность обратиться в ведомство.
На момент публикации материала выяснить в региональном УФАС количество поступивших заявлений на правила парковки в "Курумоче" не удалось, как и получить комментарий в пресс-службе аэропорта.
Отметим, в январе текущего года Волга Ньюс готовил подробный материал о правилах пользования парковкой в аэропорту "Курумоч". Тогда в пресс-службе аэропорта поясняли, что в ноябре 2017 г. перед терминалом (на расстоянии менее 50 м) была выделена специальная зона для посадки-высадки пассажиров.
"Стоянка в этой зоне разрешена только до 15 минут, — разъяснила пресс-секретарь аэропорта Курумоч Елена Каткова. — Эта зона не является парковочной, она изначально предназначена исключительно для высадки или посадки пассажиров. Такая схема призвана сделать движение по привокзальной площади удобным и безопасным, она реализована во многих аэропортах РФ и мира. Нахождение автомобиля в зоне посадки/высадки больше 15 минут оплачивается по тарифу 500 рублей (за каждый неполный и полный час). При этом тарифы на пользование официальными парковками аэропорта в ноябре не менялись".
Иными словами, такая мера была введена, чтобы водители не оставляли надолго автомобили в месте, не отведенном для паркинга, и не создавали заторов для остальных участников движения.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.