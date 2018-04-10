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Транспорт и связь Экономика и бизнес

УФАС собирает заявления от недовольных правилами парковки в "Курумоче"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На официальной сайте управления федеральной антимонопольной службы по Самарской области появилось сообщение, касающееся введенных в ноябре 2017 г. правил пользования парковочным комплексом на территории АО "Международный аэропорт "Курумоч".

Напомним, с ноября прошлого года на парковке была создана зона посадки-высадки пассажиров, на территории которой автомобиль может находиться 15 минут бесплатно.

"За повторный въезд  на территорию зоны посадки/высадки в течение  одного часа взимается плата в размере 200 рублей", — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

А далее сообщается, что "ввиду поступающих заявлений" самарское УФАС "обращает внимание всех заинтересованных лиц, которые считают  данные действия дискриминационными, ограничивающими  конкуренцию на рынке таксомоторных перевозок и ущемляющими интересы тех или иных лиц" на возможность обратиться в ведомство.

На момент публикации материала выяснить в региональном УФАС количество поступивших заявлений на правила парковки в "Курумоче" не удалось, как и получить комментарий в пресс-службе аэропорта.

Отметим, в январе текущего года Волга Ньюс готовил подробный материал о правилах пользования парковкой в аэропорту "Курумоч". Тогда в пресс-службе аэропорта поясняли, что в ноябре 2017 г. перед терминалом (на расстоянии менее 50 м) была выделена специальная зона для посадки-высадки пассажиров.

"Стоянка в этой зоне разрешена только до 15 минут, — разъяснила пресс-секретарь аэропорта Курумоч Елена Каткова. — Эта зона не является парковочной, она изначально предназначена исключительно для высадки или посадки пассажиров. Такая схема призвана сделать движение по привокзальной площади удобным и безопасным, она реализована во многих аэропортах РФ и мира. Нахождение автомобиля в зоне посадки/высадки больше 15 минут оплачивается по тарифу 500 рублей (за каждый неполный и полный час). При этом тарифы на пользование официальными парковками аэропорта в ноябре не менялись".

Иными словами, такая мера была введена, чтобы водители не оставляли надолго автомобили в месте, не отведенном для паркинга, и не создавали заторов для остальных участников движения.

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