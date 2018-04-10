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На программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Октябрьска требуется 1,1 млрд рублей

ОКТЯБРЬСК. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сайте администрации Октябрьска размещена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Она рассчитана на 2018-2028 годы.

Целями программы являются обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, доступности объектов транспортной инфраструктуры, а также развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и градостроительной деятельностью. Для этого необходимо выполнить комплекс работ по поддержанию и оценке технического состояния дорог и сооружений на них, работ по их восстановлению, а также построить объекты для постоянного и временного хранения автотранспорта и подключить территории новой жилой застройки в существующему общественному транспорту.

Разработчики программы считают, что на финансирование программы необходимо 1,1 млрд рублей. Средства планируется выделить из городской казны, но также рассчитывают на привлечение финансирования из областного бюджета.

Согласно информации в документе, автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Октябрьска. Основная часть дорог имеет твердое покрытие. Общая протяженность дорог составляет 191 км, из которых 116,2 км - грунто-щебеночные, 70,3 км - асфальтобетонные и 4,4 км - грунтовые. Бесхозяйные автодороги общего пользования местного значения инвентаризируются и ставятся на обслуживание. Сегодня в Октябрьске таких дорог нет.

По мнению разработчиков, из-за недостаточного финансирования расходов на дорожную деятельность в бюджете города состояние большей части улиц по отдельным параметрам перестало соответствовать техническим нормам. Кроме того, необходимо увеличить протяженность тротуаров, так как она отстает от общей протяженности улично-дорожной сети. В настоящее время длина пешеходных дорожек и тротуаров составляет 9 км.

Согласно данным в программе, по сравнению с 2015 г. количество ДТП со 165 уменьшилось до 105 в 2017 году. По информации ГИБДД Самарской области, основными причинами ДТП с тяжкими последствиями являются превышение скорости, нарушение правил обгона и правил дорожного движения пешеходами. В рамках совершенствования системы организации движения транспорта и пешеходов необходимо наносить дорожную разметку, устанавливать дорожные знаки и светофоры,производить установку и ремонт ограждений на пешеходных тротуарах, обустройство пешеходных переходов.

На территории Октябрьска действуют автобусные маршруты. Протяженность автобусной маршрутной сети составляет 37,2 км. Наибольший объем перевозок имеют маршруты №№ 1 и 116. Количество перевезенных пассажиров по внутригородским маршрутам за прошлый год составило 134,2 тыс человек.

По состоянию на 1 января 2018 г. на территории города расположено 35 остановочных площадок.
В рамках программы планируется благоустроить 71,95 км существующих автодорог и построить 22,5 км новых дорог.

Так, будут построены дороги по улицам Астраханской, Баха, Береговой, Белорусской, Волжской, Городской, Дзержинского, Железнодорожной, Зеленовской, Куйбышева, Калужской, Курской, Костычева, Комарова, Кирова, Лермонтова, Ломоносова, Ленинградской, Маяковского, Менделеева, Первомайской, Прибрежной, Пирогова, Пристанской, Пролетарской, Разбивочной, Степана Разина, Сакко и Ванцетти, Станиславского, Советской, Сплавной, Скальной, Спортивной, Транспортной, Тимирязева, Ударной, Фрунзе, Центральной, Чкалова, Чаплыгина, Шишулина, Шмидта, Ясная Поляна, Эстонской, Юбилейной и 9-го Января, по переулкам Больничный, Железнодорожный, Парковый, Спортивный, Украинский и Чкалова, а также дорог до Батракского кладбища и к с/т "Полет". Кроме того, необходимо реконструировать дороги по улицам Аносова, Вокзальной, Березовой, Вишневой, Волго-Донской, Весенней, Вологина, Водников, Ватутина, Гоголя, Гая, Максима Горького, Декабристов, Кустовой, Комсомольской, Кулешова, Колхозной, Зои Космодемьянской, Ленина, Мичурина, Майской, Орской, 3-й Проезд, Островского, Овражной, Пионерской, Плодовой, Тупиковой, Хлебной, Цветочной, Чукотской, Школьной и Целинной, а также по переулкам Колхозный, Кирпичный, Новый и Советский.

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