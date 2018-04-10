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Футбол Спорт

"Крылья Советов" прибыли в Калининград

КАЛИНИНГРАД. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 апреля, днем футболисты "Крыльев Советов" отправились в аэропорт "Курумоч", откуда чартерным рейсом вылетели в Калининград, где 11 апреля в рамках 32-го тура Первенства России среди команд клубов ФНЛ сыграют с местной "Балтикой".

После трехчасового перелета команда благополучно приземлилась в аэропорту "Храброво". Самый западный город России встретил самарцев теплой погодой в "+12" градусов.

Из аэропорта команда Андрея Тихонова отправилась на тренировку. Занятие длилось меньше часа. Оно состоялось на стадионе "Балтика", где местная одноименная команда до этого проводила свои официальные матчи. Напоминаем, что поединок "Балтика" – "Крылья Советов" пройдет на новом стадионе, построенном к Чемпионату Мира-2018.

На матч с "Балтикой" тренерский штаб самарцев взял с собой 19 игроков. По-прежнему не сможет помочь "Крыльям" полузащитник Денис Ткачук. Он остался в Самаре, где продолжает восстанавливаться после травмы, занимаясь по индивидуальной программе.

Матч "Балтика" – "Крылья Советов" является тестовым. В его рамках предусмотрен специальный ряд мероприятий. Одним из таких стало специальное сопровождение автобуса "КС", что делает поездку футболистов по городу более комфортной и безопасной.

Видеотрансляция поединка будет доступна на портале Футбольной Национальной Лиги. Также за ходом встречи можно будет следить на волнах "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор – Андрей Миронов, сообщает официальный сайт клуба.

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