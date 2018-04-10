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Музыка Культура

В Bootlegger Muzcafe выступит швейцарский джаз-квинтет Кристофа Граба

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское джазовое "Движение" и Bootlegger Muzcafe продолжают серию вечеров европейского джаза. 18 апреля наш город посетит RAW VISION — джаз-квинтет Кристофа Граба, одного из наиболее востребованных музыкантов Швейцарии.

Фото: http://отделкультуры.рф

Квинтет с аккордеоном — весьма нестандартная форма для современного европейского джаза. Граб с товарищами остается где-то посередине, максимально усложняя оркестровки в стремлении показать всю многозначность и комплексность импровизации, но останавливаясь на той грани, когда композиции его авторства воспринимаются именно как песни. Сложные, в чем-то провокационные, но выполненные в том ключе, который можно охарактеризовать именно словом "джаз".

"Во взаимодействии саксофона и аккордеона швейцарский джаз-бэнд Raw Vision превосходит все традиционализмы и авангардизмы, чтобы определить свой собственный ландшафт", — так написал о коллективе журналист, писатель, историк джаза Вольф Кампманн (Берлинский институт джаза).

Состав джаз-квинтета:
Christoph Grab (саксофоны)
Ronny Graupe (гитара)
Thomas Luescher (аккордеон, фортепиано)
Raphael Walser (бас)
Maxime Paratte (ударные)

Raw Vision — ансамбль с говорящим названием ("сырой", в значении "грубый/прямолинейный/непредвзятый", "взгляд"). Музыка коллектива полностью свободна от джазовых клише, демонстрируя то, как могут быть объединены сложность полиритмов и полифонии и "архаичная простота".

В 2015 году их альбом "Code Talker" был включен в список лучших работ года по версии швейцарского радио SRF2. А весной 2018-го, незадолго до приезда в Россию, коллектив выпустил свой второй диск.

Встреча в ВК — https://vk.com/rawvisionsmr

Информация на сайте: http://tickets.samarajazz.ru

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