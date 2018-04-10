В Bootlegger Muzcafe выступит швейцарский джаз-квинтет Кристофа Граба

Самарское джазовое "Движение" и Bootlegger Muzcafe продолжают серию вечеров европейского джаза. 18 апреля наш город посетит RAW VISION — джаз-квинтет Кристофа Граба, одного из наиболее востребованных музыкантов Швейцарии.
Квинтет с аккордеоном — весьма нестандартная форма для современного европейского джаза. Граб с товарищами остается где-то посередине, максимально усложняя оркестровки в стремлении показать всю многозначность и комплексность импровизации, но останавливаясь на той грани, когда композиции его авторства воспринимаются именно как песни. Сложные, в чем-то провокационные, но выполненные в том ключе, который можно охарактеризовать именно словом "джаз".
"Во взаимодействии саксофона и аккордеона швейцарский джаз-бэнд Raw Vision превосходит все традиционализмы и авангардизмы, чтобы определить свой собственный ландшафт", — так написал о коллективе журналист, писатель, историк джаза Вольф Кампманн (Берлинский институт джаза).
Состав джаз-квинтета:
Christoph Grab (саксофоны)
Ronny Graupe (гитара)
Thomas Luescher (аккордеон, фортепиано)
Raphael Walser (бас)
Maxime Paratte (ударные)
Raw Vision — ансамбль с говорящим названием ("сырой", в значении "грубый/прямолинейный/непредвзятый", "взгляд"). Музыка коллектива полностью свободна от джазовых клише, демонстрируя то, как могут быть объединены сложность полиритмов и полифонии и "архаичная простота".
В 2015 году их альбом "Code Talker" был включен в список лучших работ года по версии швейцарского радио SRF2. А весной 2018-го, незадолго до приезда в Россию, коллектив выпустил свой второй диск.
Встреча в ВК — https://vk.com/rawvisionsmr
Информация на сайте: http://tickets.samarajazz.ru
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!