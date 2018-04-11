Жительница Тольятти, пытавшаяся торговать героином в Ульяновске, получила 13 лет колонии

Жительница Тольятти Б., пытавшаяся организовать торговлю героином в Ульяновске, получила 13 лет колонии общего режима со штрафом в доход государства в 300 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура Ульяновской области, весной 2017 г. ранее судимая женщина и ее знакомый из Ульяновска договорились с контрагентом о реализации в Ульяновской области героина.

Однако 21 июня прошедшего года они были задержаны. При этом возле села Смолькино Сызранского района был обнаружен тайник злоумышленников, из которого изъято более 100 гр героина.

Подельник женщины в связи с тяжелым заболеванием находится в учреждении здравоохранения.