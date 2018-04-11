На "Самара Арене" завершены работы по монтажу телекоммуникационной инфраструктуры

Самарский филиал ОАО "Ростелеком" обеспечил телекоммуникационную инфраструктуру для стадиона "Самара-Арена". Об этом на минувшей неделе в ходе встречи с журналистами рассказал директор Самарского филиала ОАО Сергей Иванов.
"Обеспечены два резервных независимых ввода непосредственно для стадиона, — сообщил Иванов. — Внутри связь будут обеспечивать сотовые операторы, которые выиграли федеральные тендеры".
Кроме того, практически готова к работе система "Безопасный город", обеспечивающая видеонаблюдение около стадиона. С апреля 2018 года она находится в тестовой эксплуатации. Полностью проект будет сдан в мае. Комплекс решений "Безопасный город" позволяет полностью контролировать ситуацию в сфере безопасности, а также оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия.
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.