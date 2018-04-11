На "Самара Арене" завершены работы по монтажу телекоммуникационной инфраструктуры

Самарский филиал ОАО "Ростелеком" обеспечил телекоммуникационную инфраструктуру для стадиона "Самара-Арена". Об этом на минувшей неделе в ходе встречи с журналистами рассказал директор Самарского филиала ОАО Сергей Иванов.

"Обеспечены два резервных независимых ввода непосредственно для стадиона, — сообщил Иванов. — Внутри связь будут обеспечивать сотовые операторы, которые выиграли федеральные тендеры".

Кроме того, практически готова к работе система "Безопасный город", обеспечивающая видеонаблюдение около стадиона. С апреля 2018 года она находится в тестовой эксплуатации. Полностью проект будет сдан в мае. Комплекс решений "Безопасный город" позволяет полностью контролировать ситуацию в сфере безопасности, а также оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия.