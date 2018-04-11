Уровень вовлеченности сотрудников Tele2 вырос до 80%

Tele2 показала высокий уровень вовлеченности по итогам 2017 года. Согласно исследованию компании Korn Ferry Hay Group (KFHG), индекс вовлеченности сотрудников оператора составил 80%. Это на 11 п. п. выше среднероссийского показателя и на 7 п. п. лучше уровня мировых компаний.

Высокие показатели компании напрямую зависят от вовлеченности персонала — готовности сотрудников выполнять работу как можно лучше и чувствовать личную ответственность за результат. Tele2 системно реализует комплекс мероприятий по повышению индекса вовлеченности и его поддержке в период важных преобразований, например, при внедрении новой бизнес-модели и организационной структуры.

За два года индекс вовлеченности Tele2 увеличился с 73% до 80%. Такой уровень на 11 п. п. превышает средний результат по России и на 7 п. п. — показатель мировых компаний, в том числе из телеком-отрасли. Если в 2015 г. на вопросы исследования ответили 89% сотрудников Tele2, то в 2017 г. этот показатель достиг 94%. Это указывает на полноту и достоверность полученных результатов, так как в наиболее финансово успешных компаниях он равен 82%. При этом рекомендовать Tele2 как работодателя готовы 88% сотрудников — по данному показателю Tele2 опережает даже самые успешные компании.

Чтобы повысить уровень вовлеченности в Tele2, компания усилила внутренние коммуникации, а также сосредоточилась на карьерном и профессиональном развитии сотрудников. Важными направлениями работы стали активное продвижение корпоративных ценностей с помощью игровых и digital-проектов, создание условий для эффективности персонала и запуск образовательных программ.

Сотрудничество с KFHG по исследованиям в области вовлеченности Tele2 начала в 2015 г., после завершения интеграции мобильных активов "Ростелекома". Участие в опросе позволило всем сотрудникам оценить корпоративные изменения, а новым специалистам — поделиться первыми впечатлениями от оператора. В 2016–2017 гг. Tele2 продолжила сфокусированную работу над вовлеченностью, так как в компании формировался дизайн новой организационной структуры.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2: "Связь индекса вовлеченности и успешности компании уже десятки лет является догмой в мире бизнес-лидеров. В компаниях с высоким уровнем вовлеченности текучесть персонала на 40% ниже, сотрудники на 10% чаще превышают ожидания, а пятилетний рост выручки в 2,5 раза выше, чем в компаниях с низким аналогичным показателем. Исторически Tele2 в России имела развитую корпоративную культуру, но именно наша прицельная работа над вовлеченностью сотрудников дала потрясающие результаты. По ее уровню мы значительно опережаем не только среднероссийские цифры, но и результаты финансово успешных мировых компаний. Это говорит о регулярной, целенаправленной и качественной работе с влияющими на нее факторами. Прежде всего, о грамотном сочетании инструментов внутренней и внешней мотивации".

Алина Гогунова, руководитель направления по работе с вовлеченностью Korn Ferry Hay Group:

"Наши исследования показывают, что средний уровень вовлеченности в России постепенно растет — всего за пять лет он увеличился на 6%. Это свидетельствует о том, что все больше компаний планомерно работают с этим фактором, и конкуренция между работодателями усиливается. Подход Tele2 к вовлеченности отражает самые современные тенденции. Неудивительно, что результаты компании год от года растут и сейчас превышают наши бенчмарки по наиболее успешным мировым компаниям".