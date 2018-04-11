Роскосмос заказал РКЦ "Прогресс" поставку трех ракет "Союз-2" к концу 2019 года

Госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 г. изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы портала госзакупок.

Соответствующий контракт стоимостью 3,65 млрд руб. заключен с РКЦ "Прогресс". На текущий год объем финансирования составляет 2,44 млрд руб., на 2019 г. — 1,21 млрд рублей. Срок исполнения договора 25 ноября 2019 года.

В 2015 г. Роскосмос заявлял, что планирует использовать ракеты "Союз-ФГ" для отправки космонавтов на орбиту минимум до 2020 года. Этому предшествовали публикации в СМИ со ссылкой на NASA о том, что использование ракет "Союз-2" в пилотируемых программах отложено после произошедшей в апреле 2015 г. аварии данной ракеты, по вине которой был потерян грузовой корабль "Прогресс М-27М". "Роскосмос" тогда опроверг связь двух событий. Однако до этой аварии озвучивалось, что космонавтов могут "пересадить" на ракеты "Союз-2" в 2017 году.

Ракеты "Союз-2" отличаются от используемых сейчас для проведения пилотируемых пусков ракет "Союз-ФГ", в первую очередь, цифровой системой управления российского производства. В "Союз-ФГ" стоит аналоговая система украинского изготовления.