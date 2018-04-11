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Мобильная электронная подпись от МегаФона стала новым словом в электронном документообороте

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон первым на рынке предлагает новый инструмент подписания электронных документов — мобильную электронную подпись (МЭП). С ее помощью можно подписывать юридически значимые документы прямо с мобильного устройства из любой точки мира, где есть сотовая связь.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

В состав услуги входит сертификат электронной подписи, который выдает Удостоверяющий центр МегаФона, и специальная SIM-карта с записанным на ней программным обеспечением, позволяющим в удобном формате использовать электронную подпись в информационных системах. МЭП сертифицирована органами государственной власти и соответствует требованиям законодательства.
Процесс подписания прост и происходит в один клик: на мобильный телефон или планшет владельцу подписи приходит всплывающее сообщение с краткой выдержкой из документа, который необходимо завизировать. Пользователю необходимо решить "отклонить" или "подписать" документ и подтвердить свое действие вводом PIN-кода. Особенно актуален такой мобильный формат будет для тех, кто часто в разъездах и командировках — решение можно использовать даже находясь в международном роуминге.

Для того, чтобы начать пользоваться мобильной электронной подписью, нет необходимости менять действующий номер телефона — новую SIM-карту можно получить взамен действующей, при этом, все обычные функции SIM-карты (возможность отправки смс, совершения голосовых вызовов и пользования Интернетом) сохраняются. Установка сложных программ шифрования и покупка дополнительных устройств и носителей также не понадобится.

МегаФон обеспечивает высокий уровень безопасности. Для подписания используется зашифрованный SMS-канал, который защищает подпись от рисков неавторизованного применения. Партнер МегаФона по проекту МЭП — компания "Крипто Про", занимающая лидирующее положение на рынке по распространению средств криптографической защиты информации.

Решение оптимально по цене. Стоимость в 1 тыс. руб. выгодно отличает его от представленных на рынке предложений по использованию электронной цифровой подписи.

"Рынок электронного документооборота быстро развивается. По оценкам аналитиков Jʼson& Partners Consulting, к концу 2018 г. доля использования электронного документооборота в организациях вырастет до 46%, а общая выручка по рынку составит до 18 млрд рублей. Рынок мобильной электронной подписи, в свою очередь, только формируется — по нашим прогнозам, общая выручка к 2021 г. составит около 100 млн руб., — прокомментировал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона. — Мы видим потенциал применения решения в сфере логистики, страхования, недвижимости, ритейла, банковских услуг, муниципальных и городских служб и планируем интегрировать наше решение со всеми популярными бизнес-ресурсами, в которых сейчас используется электронная подпись".

Узнать подробнее о решении и его преимуществах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

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Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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