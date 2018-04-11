Анна Сирота: "Дмитрий Азаров еще раз заявил, что власть должна быть открыта для молодых управленцев"

Во вторник, 10 апреля, в "МТЛ Арене" глава Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием о положении и основных направлениях социально-экономического развития региона. Среди собравшихся в зале было немало и тех, кто присутствует на послании губернатора впервые. Это молодые ученые, бизнесмены, участники кадрового резерва области, самарцы, отличившиеся на всероссийском конкурсе "Лидеры России".
"У нас есть огромный потенциал, который, я уверена, мы сможем реализовать. Важно, что правительство области уделяет большое внимание развитию не только транспортных, промышленных, но и человеческих ресурсов", — делится финалистка конкурса "Лидеры России" Анна Сирота.
"Дмитрий Игоревич еще раз заявил, что властные структуры должны быть открыты для молодых управленцев, способных по-новому посмотреть на решение злободневных вопросов. К кадровой работе он привлекает участников конкурса "Лидеры России". Сейчас мы вместе с членами областного правительства разрабатываем эффективную систему социальных лифтов. Участники кадрового резерва должны не отсиживаться на "скамейке запасных", а иметь реальные шансы поучаствовать в жизни губернии".
Последние комментарии
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.
Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?