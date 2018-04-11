Анна Сирота: "Дмитрий Азаров еще раз заявил, что власть должна быть открыта для молодых управленцев"

Во вторник, 10 апреля, в "МТЛ Арене" глава Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием о положении и основных направлениях социально-экономического развития региона. Среди собравшихся в зале было немало и тех, кто присутствует на послании губернатора впервые. Это молодые ученые, бизнесмены, участники кадрового резерва области, самарцы, отличившиеся на всероссийском конкурсе "Лидеры России".

"У нас есть огромный потенциал, который, я уверена, мы сможем реализовать. Важно, что правительство области уделяет большое внимание развитию не только транспортных, промышленных, но и человеческих ресурсов", — делится финалистка конкурса "Лидеры России" Анна Сирота.

"Дмитрий Игоревич еще раз заявил, что властные структуры должны быть открыты для молодых управленцев, способных по-новому посмотреть на решение злободневных вопросов. К кадровой работе он привлекает участников конкурса "Лидеры России". Сейчас мы вместе с членами областного правительства разрабатываем эффективную систему социальных лифтов. Участники кадрового резерва должны не отсиживаться на "скамейке запасных", а иметь реальные шансы поучаствовать в жизни губернии".