В Тольятти открылись консультационные центры по вопросам перерасчета оплаты за прошлый отопительный сезон

Во вторник, 10 апреля, официальной сайт городской администрации опубликовал сообщение об открытии специализированных консультационных центров, которые помогут тольяттинцам разобраться с перерасчетом средств за прошлый отопительный сезон.

Для многих горожан полученные за март квитанции по квартплате оказались неприятным сюрпризом. В платежный документ был включен перерасчет за прошлогодний отопительный сезон, что обернулось значительной прибавкой к ежемесячной сумме.

По инициативе администрации Тольятти создана межведомственная рабочая группа, которая проверит правильность доначислений в каждом конкретном доме. Кроме того, открыты специализированные консультационные центры, где горожане могут получить необходимую информацию о корректировках.

Специалисты центров разъяснят особенности доначисления платы за отопление за 2017 год и ответят на вопросы по изменениям в законодательстве в сфере ЖКХ. Центры работают в каждом районе города:

Автозаводский район: Новый проезд, 2, каб. 313. Прием по средам с 13:30 до 16:30. Телефоны: 54-39-35, 54-39-12, 54-36-80.

Центральный район: б-р Ленина, 15, каб. 46. Прием по вторникам с 13:00 до 17:00. Телефон: 54-33-19.

Комсомольский район: ул. Шевцовой, 6, каб. 26. Прием по вторникам с 13:30 до 17:00. Телефон: 54-30-45.