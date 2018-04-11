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ЖКХ и благоустройство Общество

В Тольятти открылись консультационные центры по вопросам перерасчета оплаты за прошлый отопительный сезон

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 апреля, официальной сайт городской администрации опубликовал сообщение об открытии специализированных консультационных центров, которые помогут тольяттинцам разобраться с перерасчетом средств за прошлый отопительный сезон.

Для многих горожан полученные за март квитанции по квартплате оказались неприятным сюрпризом. В платежный документ был включен перерасчет за прошлогодний отопительный сезон, что обернулось значительной прибавкой к ежемесячной сумме.

По инициативе администрации Тольятти создана межведомственная рабочая группа, которая проверит правильность доначислений в каждом конкретном доме. Кроме того, открыты специализированные консультационные центры, где горожане могут получить необходимую информацию о корректировках.

Специалисты центров разъяснят особенности доначисления платы за отопление за 2017 год и ответят на вопросы по изменениям в законодательстве в сфере ЖКХ. Центры работают в каждом районе города:

Автозаводский район: Новый проезд, 2, каб. 313. Прием по средам с 13:30 до 16:30. Телефоны: 54-39-35, 54-39-12, 54-36-80.

Центральный район: б-р Ленина, 15, каб. 46. Прием по вторникам с 13:00 до 17:00. Телефон: 54-33-19.

Комсомольский район: ул. Шевцовой, 6, каб. 26. Прием по вторникам с 13:30 до 17:00. Телефон: 54-30-45.

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