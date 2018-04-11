В Сызрани отчитались об исполнении бюджета 2017 года

Во вторник, 10 апреля, в сызранской администрации состоялись публичные слушания по исполнению бюджета города в 2017 году. Основным докладчиком выступил первый заместитель главы города Андрей Советкин.
Он отметил, что с точки зрения финансов прошедший год был непростым. Параметры доходной и расходной части бюджета к концу года выглядели следующим образом: доходы — 2,2 млрд руб. (100,8% к плану), расходы — 2,22 млрд руб. (98,9%), дефицит — 21,5 млн рублей.
Удельный вес собственных налоговых и неналоговых доходов составил 59%, безвозмездных поступлений — 41%.
Андрей Советкин особое внимание уделил тенденции уменьшения доли налоговых доходов, поступающих в местный бюджет. По данным налоговой службы, за прошлый год на территории города было собрано 32,3 млрд руб. налогов. Это на 20% больше, чем в 2016 г.
Однако почти половина этих средств — 49,1% — зачислена в федеральную казну, 47,4% — в бюджет Самарской области и лишь 3,5% — в муниципальный. Между тем в 2016 г. в городе оставалось 4,2% от налогов, собранных на его территории.
Основные расходы городского бюджета пришлись на социальную сферу — 1,02 млрд руб., ЖКХ — 384,3 млн рублей. На выполнение наказов избирателей направлено около 60 млн рублей.
Заметно сократились общегосударственные расходы за счет оптимизации органов местного самоуправления. С 2012 года они уменьшились на 91 млн рублей. За это же время штатная численность муниципальных служащих уменьшилась на 220 единиц (с 618 до 398). В текущем году данная тенденция продолжится.
Что касается муниципального долга, то он составил на 1 января 2018 года 151,5 млн рублей. Финансовая ситуация улучшается за счет того, что городская администрация активно использует бюджетные заимствования из Федерального казначейства под очень маленькие проценты (0,1%) и при помощи этих ресурсов досрочно погашает коммерческие кредиты.
Последние комментарии
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?