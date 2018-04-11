В Сызрани отчитались об исполнении бюджета 2017 года

Во вторник, 10 апреля, в сызранской администрации состоялись публичные слушания по исполнению бюджета города в 2017 году. Основным докладчиком выступил первый заместитель главы города Андрей Советкин.

Он отметил, что с точки зрения финансов прошедший год был непростым. Параметры доходной и расходной части бюджета к концу года выглядели следующим образом: доходы — 2,2 млрд руб. (100,8% к плану), расходы — 2,22 млрд руб. (98,9%), дефицит — 21,5 млн рублей.

Удельный вес собственных налоговых и неналоговых доходов составил 59%, безвозмездных поступлений — 41%.

Андрей Советкин особое внимание уделил тенденции уменьшения доли налоговых доходов, поступающих в местный бюджет. По данным налоговой службы, за прошлый год на территории города было собрано 32,3 млрд руб. налогов. Это на 20% больше, чем в 2016 г.

Однако почти половина этих средств — 49,1% — зачислена в федеральную казну, 47,4% — в бюджет Самарской области и лишь 3,5% — в муниципальный. Между тем в 2016 г. в городе оставалось 4,2% от налогов, собранных на его территории.

Основные расходы городского бюджета пришлись на социальную сферу — 1,02 млрд руб., ЖКХ — 384,3 млн рублей. На выполнение наказов избирателей направлено около 60 млн рублей.

Заметно сократились общегосударственные расходы за счет оптимизации органов местного самоуправления. С 2012 года они уменьшились на 91 млн рублей. За это же время штатная численность муниципальных служащих уменьшилась на 220 единиц (с 618 до 398). В текущем году данная тенденция продолжится.

Что касается муниципального долга, то он составил на 1 января 2018 года 151,5 млн рублей. Финансовая ситуация улучшается за счет того, что городская администрация активно использует бюджетные заимствования из Федерального казначейства под очень маленькие проценты (0,1%) и при помощи этих ресурсов досрочно погашает коммерческие кредиты.