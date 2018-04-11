16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Работу СКС по сокращению потерь оценили на мировом уровне В Тольятти открылись консультационные центры по вопросам перерасчета оплаты за прошлый отопительный сезон Жители 48 домов в Самаре попали в эпицентр "коммунальной войны" Как считать электроэнергию в многоквартирном доме? Футбольные цветочные клумбы появятся в мае на Красноармейском и Маяковском спусках

ЖКХ и благоустройство Общество

Работу СКС по сокращению потерь оценили на мировом уровне

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати

Достижения "Самарских коммунальных систем" в области использования специального программного обеспечения вошли во всемирный каталог.

Фото: предоставлено ООО "Самарские коммунальные системы"

Компания Bentley Systems является мировым лидером в области поставки комплексных программных решений для проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов. Ежегодно она выпускает каталог с описанием лучших проектов, осуществленных с использованием разработанного программного обеспечения. В каталог по итогам 2017 г. вошли более тысячи компаний и проектов, среди которых — только одно российское предприятие, работающее в области водопроводно-канализационного хозяйства.

СКС одними из первых в России начали использовать новейшие компьютерные разработки и программные продукты с целью автоматизации управления системами водоснабжения и водоотведения города. На основе десятков показателей создаются идеальная и реальная модели работы уже существующих сетей и вычисляются проблемные места: скрытые утечки, незаконные врезки и хищения и пр.

На сегодняшний день модель автоматического компьютерного управления системой водоснабжения Самары внедрена укрупненно. Но даже это позволило в течение четырех лет снизить потери воды на 16%. Экономия от этих работ за 2014–2017 гг. превышает 30 млн рублей. Кроме того, практический опыт, полученный специалистами СКС в ходе работы, был использован разработчиками, что позволило усовершенствовать программные продукты.

За эффективное использование программного обеспечения "Самарские коммунальные системы" получили от компании Bentley Systems "Сертификат о достижении", а проект СКС — "Определение скрытых потерь воды в зоне действия водовода № 55" — опубликован в международном ежегоднике экстраординарных инфраструктурных проектов за 2017 год.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Зеленский 10 апреля 2018 08:32 Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Уже 10 апреля, а слушания не назначены!

andreykuropatkin куропаткин 06 апреля 2018 06:38 Перед чемпионатом мира по футболу самарские дороги помоют с шампунем

Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно

Алексей Баранов 06 апреля 2018 06:21 Перед чемпионатом мира по футболу самарские дороги помоют с шампунем

Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.

Вячеслав Привольный 04 апреля 2018 14:14 В Новокуйбышевске крыша жилого дома обвалилась под тяжестью снега

Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).

Олег Пашутко 13 февраля 2018 12:03 С начала зимы с улиц Самары вывезли 300 тысяч тонн снега

Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!

Фото на сайте

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6