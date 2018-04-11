Работу СКС по сокращению потерь оценили на мировом уровне

Достижения "Самарских коммунальных систем" в области использования специального программного обеспечения вошли во всемирный каталог.

Компания Bentley Systems является мировым лидером в области поставки комплексных программных решений для проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов. Ежегодно она выпускает каталог с описанием лучших проектов, осуществленных с использованием разработанного программного обеспечения. В каталог по итогам 2017 г. вошли более тысячи компаний и проектов, среди которых — только одно российское предприятие, работающее в области водопроводно-канализационного хозяйства.

СКС одними из первых в России начали использовать новейшие компьютерные разработки и программные продукты с целью автоматизации управления системами водоснабжения и водоотведения города. На основе десятков показателей создаются идеальная и реальная модели работы уже существующих сетей и вычисляются проблемные места: скрытые утечки, незаконные врезки и хищения и пр.

На сегодняшний день модель автоматического компьютерного управления системой водоснабжения Самары внедрена укрупненно. Но даже это позволило в течение четырех лет снизить потери воды на 16%. Экономия от этих работ за 2014–2017 гг. превышает 30 млн рублей. Кроме того, практический опыт, полученный специалистами СКС в ходе работы, был использован разработчиками, что позволило усовершенствовать программные продукты.

За эффективное использование программного обеспечения "Самарские коммунальные системы" получили от компании Bentley Systems "Сертификат о достижении", а проект СКС — "Определение скрытых потерь воды в зоне действия водовода № 55" — опубликован в международном ежегоднике экстраординарных инфраструктурных проектов за 2017 год.