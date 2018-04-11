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Нефтехимия ТЭК

Новокуйбышевская нефтехимическая компания увеличила экономию энергоресурсов

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В результате реализации Программы энергосбережения Новокуйбышеская нефтехимическая компания, дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", сэкономила в 2017 г. 27 381 тонн условного топлива на общую сумму более 140 млн рублей. Это на 30% больше, чем в 2016 году.

Фото: предоставлено "ННК"

Экономия энергоресурсов увеличена благодаря внедрению энергоэффективных технологий и оптимизации технологического режима используемого оборудования. В 2017 г. Новокуйбышевская нефтехимическая компания успешно прошла аудит системы энергоменеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2011 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Проверка подтвердила планомерные действия предприятия по совершенствованию работы всех структурных подразделений в области повышения энергоэффективности и энергосбережения.
Рабочая группа, которая действует на ННК постоянно, осуществляет оценку и анализ технологий и оборудования, определяет потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности, формирование технических и организационных мероприятий по повышению энергоэффективности производственных процессов. Для реализации энергосберегающего потенциала на предприятии принята Программа энергосбережения до 2022 года.

По итогам ежегодной проверки энергетической эффективности и систем энергетического менеджмента, которая проводится в дочерних обществах ПАО "НК "Роснефть", в 2017 г. Новокуйбышевская нефтехимическая компания получила высокий рейтинг среди предприятий блока "Нефтепереработка и нефтехимия".

В АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" уделяют пристальное внимание развитию собственных генерирующих мощностей. В 2016 г. на теплоэлектроцентрали предприятия произведено техническое перевооружение мощностей, что позволило увеличить эффективность, надежность и промышленную безопасность станции. Из года в год совершенствуется навыки энергетиков ННК. Так, в 2017 г. представители предприятия впервые приняли участие во Всероссийских соревнованиях оперативного персонала ТЭС с поперечными связями, который проводится под эгидой Минэнерго России. В апреле этого года команда теплоэлектроцентрали ННК приняла участие в конкурсе профмастерства оперативного персонала электростанций Самарского филиала "Т Плюс" и вошла в пятерку лидеров.

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