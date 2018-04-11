Разрушенная плитка в Струковском парке восстановлена

Во вторник, 10 апреля, разрушенная тротуарная плитка в Струковском саду полностью восстановлена, сообщили в МБУ Самары "Дорожное хозяйство".

Накануне житель Самары сообщил об этой проблеме в соцсетях.

В ходе ремонта было восстановлено основание из щебня и песка, а также прослойка из синтетического материала, затем было уложено плиточное покрытие. Как пояснили в ведомстве, причину разрушения установить не удалось, вероятнее всего, это произошло из-за размытия основания, которое было вызвано таянием снега.

Еще одной проблемой при благоустройстве Струковского парка стал порыв электрического кабеля, пролегающего под землей.

Как сообщили в МБУ, для ликвидации аварии на площадке возле здания бывшего кафе вскрыли грунт. В настоящее время порыв устранен, кабель восстановлен. Сейчас подрядная организация ожидает готовности грунтов для того, чтобы произвести отсыпку слоев и укладку плитки в этом месте — данный участок будет восстановлен до конца апреля. Кроме того, гарантийное обследование прошлогодних работ по укладке плиточного покрытия в парке показало просадки на общей площади порядка 2 тыс. кв. метров.

Подрядчику выдано предписание об устранении нарушения, эта работа будет выполнена в срок с 20 по 30 апреля.