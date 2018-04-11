Разрушенная плитка в Струковском парке восстановлена

Во вторник, 10 апреля, разрушенная тротуарная плитка в Струковском саду полностью восстановлена, сообщили в МБУ Самары "Дорожное хозяйство".
Накануне житель Самары сообщил об этой проблеме в соцсетях.
В ходе ремонта было восстановлено основание из щебня и песка, а также прослойка из синтетического материала, затем было уложено плиточное покрытие. Как пояснили в ведомстве, причину разрушения установить не удалось, вероятнее всего, это произошло из-за размытия основания, которое было вызвано таянием снега.
Еще одной проблемой при благоустройстве Струковского парка стал порыв электрического кабеля, пролегающего под землей.
Как сообщили в МБУ, для ликвидации аварии на площадке возле здания бывшего кафе вскрыли грунт. В настоящее время порыв устранен, кабель восстановлен. Сейчас подрядная организация ожидает готовности грунтов для того, чтобы произвести отсыпку слоев и укладку плитки в этом месте — данный участок будет восстановлен до конца апреля. Кроме того, гарантийное обследование прошлогодних работ по укладке плиточного покрытия в парке показало просадки на общей площади порядка 2 тыс. кв. метров.
Подрядчику выдано предписание об устранении нарушения, эта работа будет выполнена в срок с 20 по 30 апреля.
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!