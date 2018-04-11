Николай Сомов: "В послании Дмитрий Азаров дал реальную оценку ситуации в молочной отрасли"

В послании главы региона Дмитрия Азарова о положении и основных направлениях социально-экономического развития региона особое место заняли вопросы развития агропромышленного комплекса. Председатель Союза производителей молока Самарской области, создатель ГК "РОСБИ" и депутат губернской думы Николай Сомов, комментируя послание, говорит о "полном удовлетворении от реальной оценки ситуации в молочной отрасли".
"Раньше мы пытались показать хорошую мину при плохой игре, — говорит он. — При этом технологическая отсталость, о которой говорил Дмитрий Игоревич, для молочной отрасли может стать уникальной возможностью. Ведь перед нами, что называется, "не паханное поле", возможность выстроить отрасль с нуля, применив наилучшие из доступных технологий".
По его словам, сейчас, в регионе лишь в крупных хозяйствах внедрены современные технологии. В основной же массе фермы требуют модернизации внедрения передовых, в том числе геномных технологий.
"Опыт передовых самарских хозяйств показывает, что такие подходы дают результат — обеспечивается экономический эффект, создаются современные рабочие места с высоким уровнем производительности труда и привлекательными условиями", — отмечает Николай Сомов.
Для развития отрасли, считает бизнесмен, от властей необходима поддержка модернизации существующих производств и инвестиционных проектов.
"Надеюсь, что инвестпроекты в молочном животноводстве войдут в тот пул из 100 проектов, которые, как сообщил Дмитрий Азаров, будут находиться под его личным контролем. Также надеюсь, что меры поддержки молочного животноводства будут прорабатываться с учетом предложений профессионального сообщества", — говорит глава областного Союза производителей молока.
Он также отмечает, что отрасли необходим прорывной проект. "И он у нас есть. Мы планируем его презентовать властям. К нему есть потенциальный интерес зарубежных компаний. Перспектива у нас хорошая. Если все стороны — правительство области, профессиональное сообщество, учебные заведения и ветеринарные и сервисные службы — проникнутся посылом, который дал губернатор, у нас все получится. У нас есть все возможности для того, чтобы вывести регион на передовые позиции и в ПФО, и в стране в целом", — считает Николай Сомов.
Последние комментарии
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
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А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.
Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?