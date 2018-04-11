Резидент "Жигулевской долины" обеспечит ж/д вокзалы зарядными станциями с точкой доступа Wi-Fi

Резидент "Жигулевской долины", компания СИГМАПРО, разработала зарядные станции, совмещающие функции точки доступа Wi-Fi и информационного терминала. В ближайшие дни эти станции будут поставлены для вокзала РЖД в Нижний Новгород.
Компания СИГМАПРО разработала устройство, благодаря которому посетители вокзалов смогут зарядить свои гаджеты (телефоны, ноутбуки, зарядные устройства и т. д.), получить доступ в интернет и всю необходимую информацию о вокзале — от навигации по зданию до расписания поездов.
Первый терминал будет установлен на железнодорожном вокзале Нижний Новгород к Чемпионату мира по футболу. В дальнейшем планируется поставка аналогичных устройств на другие вокзалы страны: компания-резидент стала постоянным партнером субподрядчика, занимающегося организацией работ по реконструкции вокзалов дальнего следования.
Всего таких объектов в стране около 400.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???