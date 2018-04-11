Резидент "Жигулевской долины" обеспечит ж/д вокзалы зарядными станциями с точкой доступа Wi-Fi

Резидент "Жигулевской долины", компания СИГМАПРО, разработала зарядные станции, совмещающие функции точки доступа Wi-Fi и информационного терминала. В ближайшие дни эти станции будут поставлены для вокзала РЖД в Нижний Новгород.

Компания СИГМАПРО разработала устройство, благодаря которому посетители вокзалов смогут зарядить свои гаджеты (телефоны, ноутбуки, зарядные устройства и т. д.), получить доступ в интернет и всю необходимую информацию о вокзале — от навигации по зданию до расписания поездов.

Первый терминал будет установлен на железнодорожном вокзале Нижний Новгород к Чемпионату мира по футболу. В дальнейшем планируется поставка аналогичных устройств на другие вокзалы страны: компания-резидент стала постоянным партнером субподрядчика, занимающегося организацией работ по реконструкции вокзалов дальнего следования.

Всего таких объектов в стране около 400.