Болельщики смогут транслировать матчи со стадиона "Самара Арена"

"Ростелеком" обеспечит круглосуточный доступ к Интернету по технологии Wi-Fi посетителям и сотрудникам служб охраны, инженерно-техническим работникам и обслуживающему персоналу стадиона "Самара Арена".

Беспроводной доступ во всемирную информационную сеть обеспечат два канала связи с суммарной пропускной способностью 13,5 Гбит/с. "Мы задействуем резервный канал для исключения нештатных ситуаций, — поясняет заместитель директора Самарского филиала компании "Ростелеком" — технический директор Петр Могилевский. — Ширины каналов будет достаточно, чтобы полностью пропустить трафик, например, такого крупного города, как Тольятти. Потребности стадиона будут обеспечены с существенным запасом".

Оператор связи подсоединит оконечное оборудование к 600 точкам доступа Wi-Fi. Этого будет достаточно, чтобы полностью покрыть зоной беспроводного доступа территорию всего спортивного объекта на 45 тыс. зрителей. Скорость передачи данных на одного пользователя составит не менее 2 Мбит/с.

Опробовать Wi-Fi самарцы смогут уже на тестовых матчах. Первый пройдет 28 апреля. "Крылья Советов" встретятся с "Факелом" из Воронежа. 6 мая самарская команда сыграет с краснодарской "Кубанью".

Комментирует главный редактор газеты "Спортивное обозрение Самарской губернии" Валерий Мальков: "Скоростной доступ в Интернет раньше был недоступен самарским любителям спорта. При большом скоплении народа скорость передачи данных резко падала. При такой огромной пропускной способности, которую обеспечит "Ростелеком", каждый болельщик на "Самара Арене" сможет не только свободно звонить родными и друзьями, делать селфи с кумирами, но и вести собственную онлайн-трансляцию с трибун стадиона даже при максимальной нагрузке на сеть".

Ранее "Ростелеком" был объявлен официальным региональным спонсором чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Компания готовит для болельщиков комплексный пакет услуг, в том числе разыграет более 5 тыс. билетов на матчи.

21-й чемпионат мира по футболу FIFA в первый раз пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На 12 стадионах в 11 городах России будут проведены 64 матча.