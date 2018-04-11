В самарскую больницу доставили мужчину, который подстрелил сам себя из чужого оружия

Вечером 9 апреля в больницу доставили 35-летнего мужчину со сквозным огнестрельным ранением бедра. Кроме того, пациент был нетрезв. О поступившем сразу сообщили в полицию, правоохранители начали проверять обстоятельства, при которых он мог получить травму.

По данным источника в правоохранительных органах, в итоге выяснилось, что пьяный мужчина подстрелил сам себя в результате неосторожного обращения с оружием. Иж-58, из которого был произведен выстрел, изъяли. Оказалось, что ружье находится в федеральном розыске по заявке полиции Саратовской области. Оружие числится утерянным.

Теперь силовикам придется установить, откуда у жителя Самары взялось ружье из Саратовской области.