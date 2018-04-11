В самарскую больницу доставили мужчину, который подстрелил сам себя из чужого оружия

Вечером 9 апреля в больницу доставили 35-летнего мужчину со сквозным огнестрельным ранением бедра. Кроме того, пациент был нетрезв. О поступившем сразу сообщили в полицию, правоохранители начали проверять обстоятельства, при которых он мог получить травму.
По данным источника в правоохранительных органах, в итоге выяснилось, что пьяный мужчина подстрелил сам себя в результате неосторожного обращения с оружием. Иж-58, из которого был произведен выстрел, изъяли. Оказалось, что ружье находится в федеральном розыске по заявке полиции Саратовской области. Оружие числится утерянным.
Теперь силовикам придется установить, откуда у жителя Самары взялось ружье из Саратовской области.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.