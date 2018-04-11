У самарского ЖД вокзала установили символ ЧМ-2018 волчонка Забиваку

В среду, 11 апреля, у входа в железнодорожный вокзал Самары состоялась установка двухметровой скульптуры официального талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки, сообщает организаторы чемпионата в Самаре. Фигура волчонка выполнена из стеклопластика, она полностью антивандальная, весом около 1 тонны.

Это уже четвертый по счету волчонок, который поселился в областной столице.

Напомним, фигуры официального талисмана уже приветствуют жителей и гостей Самары у двух городских отелей и у входа в Главный билетный центр, который откроется 18 апреля (Московское шоссе, 81).

"Планируется установка еще трех скульптур — на набережной (место пока согласовывается), также около гостиниц "7 Авеню" и "Lotte"", - уточняют организаторы.