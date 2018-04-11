Самарскую "Битву на Волге" посетит Хабиб Нурмагомедов

Двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет почетным гостем четвертого международного турнира "Битва на Волге-4", который пройдет в Самаре 11 мая. Об этом сообщают организаторы на странице мероприятия в соцсети. Болельщиков ожидает встреча с чемпионом, фото- и автограф-сессия.

Всего в рамках турнира "Битва на Волге-4" состоится 12 боев по правилам ММА. В октагон выйдут полюбившиеся российской публике профессиональные спортсмены Юлия Куценко, Артур Багаутинов, Владимир Селиверстов, Рамис Терегулов, Динислам Муртазалиев, Никита Новиков. Главным событием вечера станет супер-бой финала Гран-при в супертяжелом весе между Шамилем Абасовым и Александром Солдаткиным.