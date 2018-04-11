ХК "Лада" покинул гендиректор Владимир Вдовин

Генеральный директор ХК "Лада" покинул Владимир Вдовин, пишет rsport.ria.ru со ссылкой на министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.

Вместе со Вдовиным "Ладу" покидает и спортивный директор Вадим Макаров, который также пришел в клуб в 2014 году.

"Владимир Вдовин уже покинул свой пост. Пока не могу сказать, кто займет его место, ведется работа. Спортивный директор Вадим Макаров тоже покинет клуб, когда закончится его контракт в конце апреля. Документы в ВХЛ клуб пока не подавал, нам нужно определиться будут ли оба клуба ("Лада" и ЦСК ВВС) из Самарской области играть в чемпионате ВХЛ", - заявил Шляхтин.

"Естественно, что такого финансирования, как в КХЛ тольяттинский клуб в ВХЛ не получит. Этот вопрос в данный момент тоже на стадии проработки", - добавил министр.

Напомним, что в конце марта, после того, как тольяттинский клуб был исключен из КХЛ, "Ладу" покинул главный тренер Артис Аболс.