Мужчина из Борского района может понести уголовную ответственность за спиленные березу и осину

Жителя Борского района подозревают в незаконной рубке леса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, 63-летний мужчина незаконно спилил березу и осину на территории села в Борском районе. Ущерб оценили в более чем 25 тыс. рублей. Как пояснил задержанный, деревья он собирался пустить на отопление дома.

В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений".