Сергей Блохин: "Участие региона в международных транспортных потоках - крайне перспективное направление"

Особое внимание в своем послании Дмитрий Азаров уделил транспортной системе области. Глава региона заявил о необходимости разработки комплексной программы развития транспортной инфраструктуры региона и реализации масштабных проектов, направленных на встраивание в международный транспортный коридор.

"Глава региона абсолютно правильно понимает тренд пространственного развития, - комментирует заместитель начальника КбшЖД по взаимодействию с органами власти, депутат губернской думы Сергей Блохин. - Еще в его бытность мэром мы прорабатывали проект комплексного обслуживания горожан в зависимости от удаленности их места жительства или места работы. Меняя виды транспорта, пассажир мог бы сокращать время в пути".

В Самарской области появится комплексная программа развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинская агломерация может стать мощным драйвером развития не только региона, но и страны, подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров во время обращения с посланием о положении и основных направлениях социально-экономического развития Самарской области.

Как и Дмитрий Азаров, он отметил важность междугороднего сообщения на участке Самара - Курумоч - Тольятти - это даст серьезный толчок для развития Самарско-Тольяттинской агломерации.

"Мы видим потенциал этого проекта и рассматриваем возможность закольцевать маршруты через Сызрань и Тольятти", - сказал Блохин.

Он также поддержал намерение главы региона включить область в международный транспортный коридор: "Это крайне перспективное направление. Если даже 1% евроазиатских маршрутов пройдет по территории России - он принесет доход, равнозначный продаже нефтегазовых ресурсов".