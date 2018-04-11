Сергей Блохин: "Участие региона в международных транспортных потоках - крайне перспективное направление"

Особое внимание в своем послании Дмитрий Азаров уделил транспортной системе области. Глава региона заявил о необходимости разработки комплексной программы развития транспортной инфраструктуры региона и реализации масштабных проектов, направленных на встраивание в международный транспортный коридор.
"Глава региона абсолютно правильно понимает тренд пространственного развития, - комментирует заместитель начальника КбшЖД по взаимодействию с органами власти, депутат губернской думы Сергей Блохин. - Еще в его бытность мэром мы прорабатывали проект комплексного обслуживания горожан в зависимости от удаленности их места жительства или места работы. Меняя виды транспорта, пассажир мог бы сокращать время в пути".
Как и Дмитрий Азаров, он отметил важность междугороднего сообщения на участке Самара - Курумоч - Тольятти - это даст серьезный толчок для развития Самарско-Тольяттинской агломерации.
"Мы видим потенциал этого проекта и рассматриваем возможность закольцевать маршруты через Сызрань и Тольятти", - сказал Блохин.
Он также поддержал намерение главы региона включить область в международный транспортный коридор: "Это крайне перспективное направление. Если даже 1% евроазиатских маршрутов пройдет по территории России - он принесет доход, равнозначный продаже нефтегазовых ресурсов".
Последние комментарии
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.
Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?